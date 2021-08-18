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【教育積木人@iM網欄】運動心理學 壓力是動力還是阻力？

名人薈萃 16:30 2021/08/18

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香港運動員於東京奧運戰績彪炳，他們的努力及背後的付出實在令人感到鼓舞！今次就嘗試用奧運會為題，與大家分享一下相關的心理學理論吧！

 

運動員能夠走到奧運會的舞台，過程中必定會經歷過大大小小的成功與失敗。訓練過程亦需要有規律的生活作息，刻苦耐勞的訓練，才能夠有今天的成果。奧運場上的每一位都是世界頂尖的運動員，究竟有甚麼因素令他們的表現出現差異？現嘗試運用運動心理學來簡單解釋一下。運動表現好壞的關鍵在於運動員能否於比賽中有效地發揮四大因素，包括體能、技術、戰術及心理狀態。作為世界級的運動員，不論體能、技術及戰術運用方面，相信大家都不遑多讓。而決定勝負的關鍵很多時會落在運動員的心理質素上，而壓力亦是其中一項的關鍵因素！

 

壓力可以成為運動員提升表現的動力，亦可以是拖拉表現的阻力。因為運動員會因應壓力狀態而影響其肌肉張力、心率、呼吸率、注意力及決策能力。壓力與運動表現的關係可以理解成一個上下倒轉的 U 型，起初當壓力上升時，運動表現同樣會上升。但是當壓力超越某一點時，運動員的表現不但沒有提升，反而會每況愈下。

世界各國的運動心理學專家都着力處理這個問題，藉以提升運動員的表現。研究指出，只要運動員的抗壓能力能夠增強，其運動表現上升的空間亦相對會同時提升。所以運動員的訓練內容除了專項訓練外，壓力管理訓練亦是重要的一環。縱觀不同的壓力管理模式，可見正面思維、期望管理及自我肯定十分重要。

 

首先，只要運動員能夠正面看待環境，樂觀面對任何挑戰，其壓力指數會隨之而減少。

 

另外，運動員參與賽事難免會遇到不少的勝敗，運動員需要做好期望管理，勝出時仍需要保持警惕的心，落敗時亦能夠回顧表現，作出調整，正所謂「勝不驕，敗不餒」，只要運動員心中有這六個字，定必能夠遇強越強！

 

最後，便是使用自我肯定說話來激勵自己。相信我們觀賞奧運比賽時，都會留意到運動員在比賽開始前會有一些「小動作」，好像李慧詩在比賽前會拍一拍自己的胸膛。這除了讓運動員在思想上預演接下來比賽的步驟外，還可以會透過「口噏噏」來給自己一點勇氣及肯定，例如比賽開始時會跟自己說「冇問題嘅！」、「今次係可以㗎 ！」，或者於比賽中落後時說「追得到嫁！」。這些說話看似簡單，但對於面對壓力的運動員來說，這些說話舉足輕重，為他們注入了堅持的力量。

 

相信「正面思維」、「期望管理」及「自我肯定」的技巧，不單止有助運動員好好地面對壓力，發揮最佳表現，亦有助大家面對不同大大小小生活壓力。我們可以嘗試抱着樂觀的態度，適時調整自己的期望及肯定一下自己，相信每一位都能夠做到最佳的自己！

作者_教育積木人──彭樂謙、黎韻賢簡介

兩位資深教育工作者及學校輔導員，相信教育、輔導及心理學的理論，都可以如積木一樣好玩。從小朋友的成長，到教育體系各層面，都可以由學生、家長及學校共同建構， 只要有創意，就有新點子，教育無邊際，信念盡發揮！

彭樂謙 Keith Pang

註冊學校輔導員、註冊教師、認證LEGO® SERIOUS PLAY®引導師，曾於中小學及大學工作，並曾撰寫生涯規劃、照顧特殊學習需要教材套及學校輔導教材。

黎韻賢Mandy Lai

註冊教師，曾任職於中學及大學，並製作教材套協助幼稚園學生學習社交及情緒，亦曾籌辦跨障別（即混合視障、聽障、心理障礙及肢體障礙人士）的大型戲劇演出。

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撰文 : 教育積木人──彭樂謙、黎韻賢

欄名 : 教育積木人

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