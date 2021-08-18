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【ESG】鴻海推ESG永續經營　減廢料獲國際認證

商業 18:00 2021/08/18

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鴻海科技集團旗下的中國大陸衡陽廠區，近日獲頒RBA Factory Of Choice One Star標章。(鴻海科技集團官方照片)

環境、社會和管治（Environmental, social and governance, ESG）已是大勢所趨，逐漸成為企業的主流策略。投資者愈趨重視企業ESG表現，更視此為評估企業價值及投資前景的準則之一。作為科技產品製造商的鴻海科技集團，早前加入了國際商業社群及電子行業責任商業聯盟（Responsible Business Alliance，RBA），致力推動ESG。

【塔利班】阿富汗局勢急轉難預料　豐田新措施被指「預告」阿富汗變天

為配合ESG中企業管治的準則，鴻海設立了逾20種與員工溝通的渠道。當中包括關愛熱線、心理諮詢和法律援助等，以確保該企定期傾聽基層員工的聲音，保障他們於職場上的所享的權利。該廠區更建設了不少基礎設施，如新增籃球場及圖書館等以改善員工辦公及住宿環境。

在環境保育方面，該企推動了一系列綠色措施以實現「零廢棄物填埋」。鴻海的工廠主要以生產消費性電子產品為主，生產過程中不免製造出廢料。為保育環境，該廠實施了廠區廢棄物分類、轉移及處理工作。目標為確保廢置物料可經過妥善的回收及再利用，而非掩埋處理。

而該集團旗下的中國大陸衡陽廠區，近日獲頒RBA Factory Of Choice One Star標章，亦通過美國保險商試驗所認證屬零廢棄物填埋機構。

華碩加入　盼達成資源零廢棄

事實上，不少企業均重點推動「零廢棄物填埋」計畫以達致環境可持續發展。當中專門生產平板電腦等科技產品的華碩電腦亦表示，盼達成資源零廢棄。該企把廢棄物分成一般事業廢棄物及有害事業廢棄物兩大類。當中有害事業廢棄物的來源主要為研發物料等，該企將執行嚴格的分類機制，委託經合資格的回收公司進行廢料再利用。而一般事業廢棄物主要為普通垃圾，會經妥善回收後再度利用 。

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責任編輯：陳泳如

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