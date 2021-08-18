【iBond 2021】明年通脹料升2.3% iBond回報有望逾兩厘

▲ 本周四政府將公布7月份通脹，市料疫後積壓消費大爆發，令上月CPI急升4.2%。

統計處將於明天（8月19日）公布7月份通脹，華僑永亨經濟師李若凡預期，上月整體消費物價指數（CPI）按年升3.8%，大新（02356）高級經濟師溫嘉煒更進取，料升幅高達4.2%。至於對今年全年CPI預測，綜合4位專家的最新估計，當中3位不約而同料升1.7%，包括信銀國際、大新及華僑永亨，花旗則預期錄得1.9%升幅。

展望明年，專家齊料疫後消費大爆發，以及全球供應鏈失衡令物價飛漲，因而刺激通脹上升。大新及信銀國際齊料升2%，華僑永亨較樂觀，預期升2.1%，花旗則從原先料升2.2%，新近再上調至預估錄得2.3%升幅。若來年CPI升逾2%，iBond（04246）回報將超逾兩厘，而債價今天（18日）暫報103.8元。

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花旗銀行投資策略及環球財富管理策劃部主管黃栢寧回應本報查詢指，本港經濟於第三季或增長5.9%，第四季更升6%才見頂。至於今年全年GDP增長預測為6.8%，明年則為3.9%。而CPI方面，預測第三季通脹可能高達4.1%，第四季或回落至2.9%；今年全年通脹平均預測為1.9%，明年預測為2.3%。

中信銀行（國際）經濟師李業勤博士預期，下半年本港GDP增長約4.2%，使今年全年增長6%左右；明年全年增長可達4.6%。同樣，預期下半年CPI上升速度增至2.4%左右，致令今年全年上升約1.7%，明年全年則可能加快至2%。

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綜觀6月整體通脹按年增加0.7%，較5月份的1%放緩，回落0.3個百分點；市料受後疫情釋放的購買力影響，加上消費券刺激本土消費的乘數效應，俱令CPI急升，第3季更見頂。另方面，上周政府調高本港今年經濟預測，從3.5%到5.5%調高至上升5.5%至6.5%，但維持全年CPI升1.6%，扣除紓困措施等的基本通脹只升1%。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪