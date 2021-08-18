【騰訊業績】騰訊上季經調整盈利按年升13%勝預期 手遊收入增幅放緩至13%

騰訊 （00700） 今日收市後放榜，Non-IFRS經調整純利錄得340.4億元（人民幣，下同），按年增長13%，勝市場預期；收入按年增長2成至1382.6億元，符合預期。騰訊績前收報436.2元，升0.3%，成交116億元。

外界對騰訊業績預期不大，綜合券商早前預測，騰訊上季經調整純利料僅按年增長9%，至328億元，較首季度22%增幅明顯放緩；收入則預計按年增長2成至1382億元。

上季手遊收入增長13%

季內，騰訊遊戲收入增長12%至430億元，主要由於《王者榮耀》、《PUBG Mobile》、 《Valorant》、《部落衝突》及《天涯明月刀手遊》等遊戲的收入增長推動，部分被《和平精英》的收入減少所抵銷。手遊收入總額增長13%至408億元，符合市場早前預估。電腦遊戲收入則增長1%至110億元。

上季欠缺大型遊戲推出市場，加上去年基數高，市場預期騰訊手遊增速料較首季度的19%進一步放慢，料介乎10%至20%。

騰訊在5月曾經表示，正加大在企業服務及軟件、高工業化水準遊戲及短視頻等領域的投資。野村指，欠缺大型新遊戲及去年高基數拖累騰訊上季網絡遊戲收入增長放慢，預計手遊收入按年增長14%。該行認為，中國手遊市場正經歷結構性轉變，莉莉絲、米哈遊等獨立遊戲開發商大獲成功，鼓勵其他遊戲廠商自己發行遊戲，騰訊因而需要加大開發自家遊戲及拓展海外市場。

大和則指，《Pokémon UNITE》手遊預計9月可下載，《地下城與勇士》手遊上綫時間未有期，但預計推出後很可能大受歡迎，而《英雄聯盟》手遊在海外的表現保持穩定，該行預計騰訊上季手遊收入按年升17%。

金融科技及雲業務收入按年增長4成

網絡廣告業務方面，上季收入按年增長23%至228億元，騰訊表示，「儘管教育行業的廣告需求疲弱，但來自互聯網服務及消費必需品等品類的廣告主需求增加，以及合併易車的廣告收入的貢獻，仍推動了廣告收入的增長。」

金融科技及企業服務收入則按年增長40%，錄得419億元。金融科技服務收入增長主要反映數字支付交易增長。企業服務收入按年大幅增加，主要由於公共服務及傳統產業數字化以及合併易車的企業服務的收入貢獻。

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記者：陳健婷