【有相睇】睇中單位型格靚裝　租客花逾1300萬　買太古城兩房則王

港島藍籌屋苑太古城向來有「樓市寒暑表」之稱，而早前更單日連錄3宗成交，代理解釋說，區內全新盤或於短期內開售，帶動區內氣氛。中原地產趙鴻運說，太古城天星閣低層H室，實用面積580平方呎，兩房則王間隔，向西北，附有豪華裝修，坐享全內園景，上月叫價1,350萬元放盤，最終以1,315萬元易手，實用呎價約22,672元，屬市價成交，而買家則為區內租客。

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從代理提供的相片可見，單位裝修新淨，而廚房則改為開放式設計，配中島飯枱，並選用鏡面櫃，大大増加空間感。由於單位連傢具及電器易手，料新買家可即買即住，節省不少開支。

據了解，原業主於2015年6月以968萬元買入上述單位，持貨6年，現帳面獲利347萬元，物業期內升值36%。代理續說，太古城8月至今錄得13宗成交，平均實用呎價21,577元。

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