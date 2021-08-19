【職場熱話】 同事請求追蹤IG 打工仔不想接受應如何回答 網民：辭職的時候先可追蹤

你是否願意讓同事們，在社交媒體上關注你或追蹤你？近日有網民於網上討論區發文，指有些同事要求索取樓主Instagram(IG)，但樓主坦言擔心同事截圖，並傳至老闆知道，所以她詢問「如果同事們問我為甚麼不接受追蹤，應該如何回答？」

接圖了解更多，樓主經歷：

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此帖文一出，引來網民熱議，他們有些直接表示不接受，有些人用較婉轉的方式回答不接受，並提供不同建議，包括：「被電腦駭客入侵」、「直接說很少用ig」、「另開一個帳戶專加同事」、「把你想放的朋友加至好友名單中，並發佈至密友來罵老闆」、「不如開一個公開的帳戶不怎麼放相就可以了。」、「辭職的時候先可追蹤」、「看情況決定，如果同事相處融洽可追蹤，但如果辦公室多鬥爭就不會給追蹤，避免很多是非。」

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責任編輯：陳頌潔