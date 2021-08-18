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【美股焦點】疫情推動網購　Amazon零售額首超Walmart

股樓投資 17:40 2021/08/18

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根據《紐約時報》報導，美國電商亞馬遜（Amazon，美：AMZN）已經超越美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart，美：WMT），成為中國以外全球最大的零售商，這被視為消費者從實體店轉變到網上購物的里程碑。

金融研究公司 FactSet 的數據顯示，疫情導致網購需求激增，截至6月，人們在過去12個月期間在亞馬遜上花費了超過6100億美元（47,301億港元）。至於根據沃爾瑪周二在公佈的數字顯示，截至今年7月，過去12個月銷售額則為5660億美元（43,889億）港元。

不過，中國大型電商阿里巴巴亦是世界上最大的零售商。因為亞馬遜和沃爾瑪都未能在中國市場獲得主導地位。

【加密貨幣】美零售巨頭部署虛幣支付 沃爾瑪聘總監處理加密業務　【下一頁

亞馬遜成功推翻了近幾十年來最成功和最令人恐懼的公司之一。起初沃爾瑪為了發展大型零售模式，透過從成本中榨取了每一分錢，從而壓低價格並擊敗了市場競爭對手。但即使擁有所有這些效率和能力，在當今的零售環境中，還是線上購物取得了勝利。

研究公司Marketplace Pulse的創始人Juozas Kaziukenas認為這是一個歷史性的時刻，「沃爾瑪已經存在了這麼久，現在亞馬遜推出了一種不同的模式，並取代它們成為第一。」

【美股焦點】尋找下一隻亞馬遜？薦十隻高增長低市值黑馬　【下一頁

由於疫情關係，人們被迫留在家中，變得依賴送貨服務。沃爾瑪的銷售額在疫情期間雖然有大幅增長，但仍未能與與亞馬遜相提並論，亞馬遜自去年初以來增加了數百個新倉庫，並僱用了約50萬名員工。

沃爾瑪去年的銷售額增長了240億美元（1,861億港元）。不過分析師估計，在大致同一時期，消費者在亞馬遜上購買的所有商品的總值增加了近2000億美元（15,508億港元）。

同場加映：【iM會客室】政策市短期難捉摸 放眼長線或能釣大魚

 

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

 

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