【樓市熱話】母親重男輕女 逼女兒搬走給弟弟結婚用 網民:寧願斷絕來往

中國人傳統思想都是重男輕女，認為女兒是「嫁出去」，兒子是「娶回來」。但時而勢易，現代的父母都不再抱有類似的觀點，甚至認為希望生女兒多過兒子，主要是因為覺得女兒較懂事。但有網民在網上發文，指自己母親從小就常重男輕女，對她和弟弟已經待遇不同，最近甚至向女兒提出，要求女兒搬出去，將房間收回，給弟弟結婚之用。

網民經歷:

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

貼文一出後，樓主收到不少網民的安慰，都心痛樓主的經歷：「想不到重男輕女的思考在現今仍存在，明明都是自己的子女，真不明白父母的心態」、「樓主的母親也是別人的女兒，應該更理解作為女兒的困境，而不是縱容事件」有人建議樓主和弟弟商量： 「未知樓主是否有能力可以搬出去住，甚至日後和家人斷絕來往。樓主也可以考慮與弟弟商量，可能一切都只是你母親個人的看法，甚至他結婚後也不打算和你母親同居呢」

【職場熱話】男友借「財仔」交錢給新公司 聲稱四個月後月入十萬 女友屢勸不聽分手收場【下一頁】

也有網民分享自己在重男輕女家中長大的經歷：「我父母只有一個兒子，父母從小已經說好日後會將房屋傳給兒子，也希望我可以供他讀書。所以當我經濟獨立後，已經搬出去住，也沒再給家用」有網民考慮和母親討價還價：「因為公屋租戶除名需要你的簽名，你的媽媽不可以代你簽名，也不可以加名，樓主一定不要心軟，向母親討論。」

同場加映: 【iM Cafe】兩座大山壓港股 染藍熱門股逐隻捉

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳佳恩