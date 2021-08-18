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【樓市熱話】母親重男輕女 逼女兒搬走給弟弟結婚用 網民:寧願斷絕來往

理財智慧 18:36 2021/08/18

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中國人傳統思想都是重男輕女，認為女兒是「嫁出去」，兒子是「娶回來」。但時而勢易，現代的父母都不再抱有類似的觀點，甚至認為希望生女兒多過兒子，主要是因為覺得女兒較懂事。但有網民在網上發文，指自己母親從小就常重男輕女，對她和弟弟已經待遇不同，最近甚至向女兒提出，要求女兒搬出去，將房間收回，給弟弟結婚之用。

網民經歷:

 

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貼文一出後，樓主收到不少網民的安慰，都心痛樓主的經歷：「想不到重男輕女的思考在現今仍存在，明明都是自己的子女，真不明白父母的心態」、「樓主的母親也是別人的女兒，應該更理解作為女兒的困境，而不是縱容事件」有人建議樓主和弟弟商量： 「未知樓主是否有能力可以搬出去住，甚至日後和家人斷絕來往。樓主也可以考慮與弟弟商量，可能一切都只是你母親個人的看法，甚至他結婚後也不打算和你母親同居呢」

【職場熱話】男友借「財仔」交錢給新公司 聲稱四個月後月入十萬 女友屢勸不聽分手收場【下一頁

也有網民分享自己在重男輕女家中長大的經歷：「我父母只有一個兒子，父母從小已經說好日後會將房屋傳給兒子，也希望我可以供他讀書。所以當我經濟獨立後，已經搬出去住，也沒再給家用」有網民考慮和母親討價還價：「因為公屋租戶除名需要你的簽名，你的媽媽不可以代你簽名，也不可以加名，樓主一定不要心軟，向母親討論。」

 

同場加映: 【iM Cafe】兩座大山壓港股 染藍熱門股逐隻捉

 

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責任編輯：陳佳恩

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