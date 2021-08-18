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【美股焦點】大數據公司Palantir囤價值近4億元金條　以預防「黑天鵝」事件

股樓投資 17:40 2021/08/18

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大數據供應商Palantir Technologies（PLTR）主要服務於美國政府機構，身份神秘且股價極其波動，因此自去年上市以來一直是市場焦點。據外媒周二（17日）報道，Palantir近來大量囤積金條，同時允許客戶以金條作為支付方式，背後原因是要預防「黑天鵝」事件的出現。

Palantir上周公布的財報顯示，公司於本月購買了價值為5,070萬美元金條，並將其保存在美國東北部的一個安全地點，公司能在合理通知的情況下，隨時取出實物金條。Palantir營運總監Shyam Sankar表示，是次買入黃金，主要是為了對沖「黑天鵝」事件。

除此之外，該公司還進行了一些不尋常的投資，包括初創公司、空白支票公司（SPEC）等，還可能包括比特幣。此前公司曾表示，接受比特幣作為支付方式的一種，近期又加入了黃金這一選項，不過根據公司所稱，目前並沒有客戶以比特幣或黃金付款。

另外財報還顯示，Palantir今年次季業績表現強勁，收入按年升49%至3.76美元，遠勝市場預期的3.52億美元；每股盈利經調整後為4美仙，符合市場預期。不過該公司股價自年初以來波動性較大，周二（17日）收市最新報23.97美元，年內僅升2.57%。

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编辑：李勝男

 

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