【北水基金】中資科網股估值進合理區間 吸引資金借道ETF撈平貨

▲ 恒生互聯網ETF急跌37%，內媒指吸引抄底資金。

內地媒體指，科網股今年慘陷大跌市，令重倉網股的QDII、旗下ETF基金淨值大幅走低，不過，卻同時吸引百億元（人民幣，下同）申購。專家拆解，包括龍頭等標的網股、其股價進入中長期的合理配置區間，遂吸引到基金逢低布局，如AI科技等領跑股。

基金愈跌愈吸引醒目錢申購，內媒引述Wind的數據，今年首季度末，中概互聯ETF的份額規模只是40億份，但在6月末，已攀升至102億份。值得一提的是，上述ETF是第一隻跨多個市場的ETF，追蹤中證海外中國互聯網50指數，最近六個月的淨值更是大跌接近42%。

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類似的情况也發生在恒生互聯網ETF上，盡管淨值最近半年插水37%，其ETF的份額仍從一季度末的82億份、大幅增加至二季度末的108億份。該ETF所追蹤的指數，主要反映恒生綜合指數內的科技成份股，其重倉股包括美團（03690）、阿里巴巴（09988）、騰訊（00700），以及小米（01810）等巨頭。

借道ETF執平貨屢見不鮮，不過，內媒提醒撈底的投機族，借助ETF短期或面臨見紅壓力，再舉中概互聯ETF為例，基金在第二季度吸金百億元抄底，其淨值在6月30日為1.9286元，而到了上周五（8月13日），已跌至1.4884元，帳面被套牢，或蝕22%。

可是，內媒引述嘉實基金經理指，港股具有估值低位、長期盈利向好、中長期流動性有望寬鬆、以及行業結構長期優化的四大優勢，2021年港股投資機會大概率強於A股。

南方香港成長基金經理黃亮認為，港股資產的配置初衷既不應是抄底低估值，也不是擁抱全球市場龍頭，而是「投資中國」組合中的重要組成部分，是配置內地新經濟公司的重要選項。畢竟不少優質新消費、創新藥和網股在港交所（00388）上市，已形成了明顯的板塊聚集效應。

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平安證券指，需要耐心等待港股市況的逆轉，但眼下大巿劇震，宜採防禦性策略，港股中較看好原材料、公用事業、服裝、飲料、汽車、文娛、美粧等。另外，縱使監管風險未解，但科網股已值得逢低布局，如AI科技等極具性價比。

中金公司指，內地居民資產配置和港股作為新經濟投資的橋頭堡的雙重推動，預計未來幾年南向資金年均流5000到6000億人民幣，而公募基金有望貢獻2500至3500億流入，A股和港股的均衡配置比例為7比3。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪