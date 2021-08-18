【美股分析】 大摩警告美股上行空間有限　標指年底前恐挫逾10%　

美股今年以來表現強勁，標普500指數和納斯達克指數多次創下新高。不過大摩（Morgan Stanley）首席美股策略師 Mike Wilson 認為，標普500指數在今年年底前不會有太多上行空間，該行對於標指的年底目標價為4000點，較周二（17日）收市的4,448點，有11.2%的下行空間。

Wilson本周一（16日）表示，明年企業盈利有可能會低於市場預期，再加上市場估值變低，因此該行認為美股主要股指在未來幾個季度的上行空間有限。今年次季美股業績強勁，該行將標普500指數今年的收益預期上調至每股205美元，不過Wilson認為企業盈利將在2022年有所回落，預計需求與盈利能力都將轉弱。他還預期美國基建方案獲通過之後，拜登政府將會上調企業稅率，再加上聯儲局或會收水，將進一步衝擊股市估值。

短期之內，以上負面因素都極易引發美股下跌，不過Wilson亦表示，市場調整將會引發經濟擴張與下一階段牛市的開始。不過在此之前，他建議投資者應該部署醫療保健、消費必需品以及公共事業等防禦性板塊。另外他補充道，隨著通脹及利率走高，且聯儲局計劃縮減資產回購規模之際，金融股也有利於投資組合。

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编辑：李勝男