【大行報告】摩通：今年樓價升逾一成　料政府不會加辣

中原城市領先指數（CCL）上周五（8月13日）創歷史新高，跨國投資銀行摩根大通預計，今年香港樓價升幅將超過原先升10%的預測。值得留意的是，部分人認為樓價破頂後，政府或再出招壓抑樓價，皆因中國強調房住不炒，而且各省也有政策出台。不過，摩通料政府不會出招，原因有四：一）二手市場交投於4月見頂，樓價按月升幅少於1%，未算過熱；二）本港樓價升勢跑輸其他市場；三）離港人數增加，政府避免過度向樓價施壓；四）缺乏外來購買力。

摩通進一步解釋，對政府來說，假如樓價每月升至少2%，且維持連續兩個月以上，則視之為「過熱」，但現時每月住宅樓價平均升幅不足1%，未達到「過熱」，因此預期樓價升勢轉慢，而政府需要更多時間去評估私人住宅市場。

滙豐研究發表的報告指，樓價升勢將會持續，但上升速度或於下半年減慢，料全年樓價升9%，由於樓價上半年已升7%，即下半年升幅約有2%，而明年樓價則料再升5%至10%。該行解釋說，香港經濟復甦強勁，加上積壓已經需求釋放，有利樓市交投氣氛，而實際按揭利率低至1.4厘，將進一步刺激買樓需求，故料樓價勢持續。

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