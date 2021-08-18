  • 29°C
香港時間 : 2021818日 (三) 19:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【反外國制裁法】標普：相信中港會以可行方式執行《反外國制裁法》　地緣政治影響仍可控

宏觀解讀 18:51 2021/08/18

分享：

標普認為，自兩年前起，香港銀行面對比以往更複雜的地緣政治環境，但對銀行業界來說，地緣政治的影響目前仍然可控（"still manageable"）。

全國人大常委會將審議把《反外國制裁法》納入香港《基本法》附件三，標普評級董事Fern Wang在線上會議表示，《反外國制裁法》使用的字眼較為含糊（Very vague language），料其影響仍需視乎實際執行情況，但相信中國政府及香港相關機構會依循實際角度，以可行的方式（Practicable）執行《反外國制裁法》。

陳茂波﹕《反外國制裁法》在港實施「會充份考慮香港的實際情況」，詳見【下一頁】

Fern Wang表示，自兩年前起，香港銀行面對比以往更複雜的地緣政治環境，但對銀行業界來說，地緣政治的影響目前仍然可控（still manageable）。

被問到香港法治環境改變會如何影響其信貸評級，標普主權與國際公共產業融資部副董事Rain Yin解釋，法治環境主要是用作衡量政府的政策公信力指標，除管治成效外，該行亦會綜合經濟環境、貨幣及財政環境等因素，從而得出評級。

標普維持本港評級展望「穩定」，詳見【下一頁】

她亦表示，香港金融服務行業發展仍然蓬勃，股市表現見好，港元持續交易，表現未有受政治風波影響。該行維持香港政府的發行人信貸評級為「AA+」。

評級衡量指標圖。

她亦指，由於內地仍需透過香港取得國際資本，相信中國政府缺乏動機干預香港金融市場。Fern Wang亦指，中國政府目前仍會維持香港作為離岸金融中心的地位。

展望香港前景，Rain Yin預料，香港未來將與內地發展增長掛鉤。隨中國逐漸融入國際市場，當外資進入中國市場時，相信香港仍佔重要席位，但現時尚未清楚屆時香港的實際定位。

標普亞太區經濟學家Vishrut Rana則預計，隨外資流入中國，大灣區內的各個地區或會爭相吸引外資，從而形成競爭。他亦指，從長遠來看，本港未來十年勞動人口數量將收窄1.2%，未來需尋求其他外在因素，以支撐經濟增長。

相關文章﹕

【反外國制裁法】邱騰華：港區國安法實施未令在港外商減少

【港區國安法】陳茂波﹕強烈反對美國投資環境報告　稱內文惡意抹黑國安法

【LOTR】英國BNO酌情入境今屆滿　港區國安法以來香港機場淨出境13.9萬人、香港金融界憂甚麼？

 

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

編輯﹕賴奕羚

經濟 中國市場 制裁 外資 大灣區 地緣政治 金融

上一篇文章

【業績│內房股】雅居樂中期純利增長3%中期息維持50仙　目標淨負債率維持50%水平

下一篇文章

【中移動回A】中移動：中證監已受理A股上市申請資料　擬公開發行不超過9.65億A股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+北水】北水轉吸4億元　買騰訊中移動中海油　夜期微跌（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水轉吸4億元　買騰訊中移動中海油　夜期微跌（不斷更新）
【萬洲內鬥】萬洲「太子爺」揭父私獲2億美元無報稅、關聯交易違規　萬洲：指控失實
【萬洲內鬥】萬洲「太子爺」揭父私獲2億美元無報稅、關聯交易違規　萬洲：指控失實
【大戶持倉】高瓴資本上季增倉阿里巴巴近一倍、減持京東B站　三大持倉有哪些？
【大戶持倉】高瓴資本上季增倉阿里巴巴近一倍、減持京東B站　三大持倉有哪些？
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR失430關　阿里美股失170關　北水續走47億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR失430關　阿里美股失170關　北水續走47億（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【美股期貨】儲局會議紀錄公布前　道指期貨跌104點　納指期貨跌近0.1%
【美股期貨】儲局會議紀錄公布前　道指期貨跌104點　納指期貨跌近0.1%