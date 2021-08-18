【反外國制裁法】標普：相信中港會以可行方式執行《反外國制裁法》　地緣政治影響仍可控

▲ 標普認為，自兩年前起，香港銀行面對比以往更複雜的地緣政治環境，但對銀行業界來說，地緣政治的影響目前仍然可控（"still manageable"）。

全國人大常委會將審議把《反外國制裁法》納入香港《基本法》附件三，標普評級董事Fern Wang在線上會議表示，《反外國制裁法》使用的字眼較為含糊（Very vague language），料其影響仍需視乎實際執行情況，但相信中國政府及香港相關機構會依循實際角度，以可行的方式（Practicable）執行《反外國制裁法》。

陳茂波﹕《反外國制裁法》在港實施「會充份考慮香港的實際情況」，詳見【下一頁】

Fern Wang表示，自兩年前起，香港銀行面對比以往更複雜的地緣政治環境，但對銀行業界來說，地緣政治的影響目前仍然可控（still manageable）。

被問到香港法治環境改變會如何影響其信貸評級，標普主權與國際公共產業融資部副董事Rain Yin解釋，法治環境主要是用作衡量政府的政策公信力指標，除管治成效外，該行亦會綜合經濟環境、貨幣及財政環境等因素，從而得出評級。

標普維持本港評級展望「穩定」，詳見【下一頁】

她亦表示，香港金融服務行業發展仍然蓬勃，股市表現見好，港元持續交易，表現未有受政治風波影響。該行維持香港政府的發行人信貸評級為「AA+」。

▲ 評級衡量指標圖。

她亦指，由於內地仍需透過香港取得國際資本，相信中國政府缺乏動機干預香港金融市場。Fern Wang亦指，中國政府目前仍會維持香港作為離岸金融中心的地位。

展望香港前景，Rain Yin預料，香港未來將與內地發展增長掛鉤。隨中國逐漸融入國際市場，當外資進入中國市場時，相信香港仍佔重要席位，但現時尚未清楚屆時香港的實際定位。

標普亞太區經濟學家Vishrut Rana則預計，隨外資流入中國，大灣區內的各個地區或會爭相吸引外資，從而形成競爭。他亦指，從長遠來看，本港未來十年勞動人口數量將收窄1.2%，未來需尋求其他外在因素，以支撐經濟增長。

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編輯﹕賴奕羚