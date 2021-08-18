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【ET講股通】孫運喜：大孖沙連環擊（附Time code）（第二版︰加入文字內容）

股市 17:05 2021/08/18

分享：

港股今日走勢反覆偏軟，恒生指數低開後掉頭回升，曾升280點重越二萬六千點關口，但午後走勢再度回軟，升幅顯著收窄至不足百點。港股後市走勢如何，《ET講股通》主持孫運喜今日下午3時45分，於節目內為你分析。（立即點擊收看／收聽↓）

Time code

00：00 - 港股今日市況解讀　點題「大孖沙連環擊」
01：25 - 港股今日升市原因　惟動力不足
03：00 - 港股後市形勢一般　外資大戶紛沽中概股
05：35 - 內地政策陰霾未散　習主席「共同富裕」論對股市影響
09：55 - 股票分析：港交所 （00388） 股價前景如何？
13：45 - 股票分析：中國銀行 （03988） 股價前景如何？
16：29 - 股票分析：吉利汽車 （00175） 股價前景如何？
18：34 - 股票分析：海爾智家 （06690） 股價前景如何？
21：59 - 股票分析：復星醫藥 （02196） 股價前景如何？
25：08 - 股票分析：創科實業 （00669） 股價前景如何？
27：52 - 股票分析：明源雲 （00909） 股價前景如何？
30：48 - 港股收市後市況解讀
33：54 - 股票推介：建設銀行 （00939）

有股票疑難，歡迎WhatsApp（9613 3819）留言提問。

立即收看／收聽：https：//video.hket.com/video/3035873

**

《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，恒指一度重上26000關，午後升幅收窄，全日收報25867點，升121點。升市成交縮，錄得1,344億元，反映動力有限。業績股受捧，吉利 （00175） 升2.5%至26.25元，內銀股亦有較佳表現，惟新經濟股續疲弱。

港股形勢未見好轉。外圍方面，大孖沙連環擊，不斷有外資大戶唱淡、沽售中概股。索羅斯公布第二季持股，幾近清倉中概股，包括騰訊音樂等。「契媽」Cathie Wood亦唱淡，指中概股估值將持續走低。此外，美國證交會宣布，將暫停中概股透過VIE形式借殼上市。

內地監管政策陸續出台，中央財經委員會會議強調社會共同富裕的目標。政策利好中國社會長遠發展，惟市場人士則憂慮再為股市增添不確定性。

港元滙價持續走弱，乍現走資迹象。上述消息及發展俱不利港股氣氛。

建行突破小雙底頸綫

展望後市，恒指陰陽燭現「身懷六甲」待變訊號，惟續受制20天綫阻力。今晚緊盯聯儲局7月議息會議紀錄。

個股可留意建行 （00939） ，股價升1.1%至5.7元，突破小雙底頸綫，並沿保歷加通道頂部向上。在市況不明朗下，內銀股不失為穩健之選。

【「ET講股通」問股環節，包括︰港交所、中行、吉利、海爾智家、復星醫藥、創科、明源雲︰立即觀看

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

**

重溫今日「財經台」節目：

下午1時：【石Sir午市閒談】

上午11時55分：【ET午市精點】

上午9時：【ET開市直擊】

上午7時：【ET財經早點1分鐘】

欄名 : ET講股通

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