【ET講股通】孫運喜：大孖沙連環擊（附Time code）

港股今日走勢反覆偏軟，恒生指數低開後掉頭回升，曾升280點重越二萬六千點關口，但午後走勢再度回軟，升幅顯著收窄至不足百點。港股後市走勢如何，《ET講股通》主持孫運喜今日下午3時45分，於節目內為你分析。（立即點擊收看／收聽↓）

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00：00 - 港股今日市況解讀 點題「大孖沙連環擊」

01：25 - 港股今日升市原因 惟動力不足

03：00 - 港股後市形勢一般 外資大戶紛沽中概股

05：35 - 內地政策陰霾未散 習主席「共同富裕」論對股市影響

09：55 - 股票分析：港交所 （00388） 股價前景如何？

13：45 - 股票分析：中國銀行 （03988） 股價前景如何？

16：29 - 股票分析：吉利汽車 （00175） 股價前景如何？

18：34 - 股票分析：海爾智家 （06690） 股價前景如何？

21：59 - 股票分析：復星醫藥 （02196） 股價前景如何？

25：08 - 股票分析：創科實業 （00669） 股價前景如何？

27：52 - 股票分析：明源雲 （00909） 股價前景如何？

30：48 - 港股收市後市況解讀

33：54 - 股票推介：建設銀行 （00939）

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重溫今日「財經台」節目：

下午1時：【石Sir午市閒談】

上午11時55分：【ET午市精點】

上午9時：【ET開市直擊】

上午7時：【ET財經早點1分鐘】