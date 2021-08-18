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【新股IPO】中車時代電氣回歸A股 集資約93億　下周一初步詢價

股樓投資 17:34 2021/08/18

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株州中車時代電氣（03898）回歸A股科創板，稍早前公司在上海科創板申請首次公開發行A股股票，決定發行不超過2.41億股A股，將佔發行完成後公司總股本的17%，並於下周一（23日）進行初步詢價以確定發行價格。

延伸閱讀：摩通指內房政策明朗化 利潤率料今年見底

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根據其招股意向書顯示，中車時代電氣是次集資所得77.67億元人民幣（約93.3億港元）資金，將會用於軌道交通、新產業現金技術研發、新能源汽車、創新實驗平台建設等相關項目，以及補充流動資金。

圓心科技傳最快月內遞表申請上市 集資逾5億美元，【見下頁】

中車時代電氣由國內風電整機企業中車株洲所占股50.16%，主營業務涵蓋軌道交通及新興裝備，其自主研發的產品傳感器件、風電變流器、IGBT模塊及芯片在我國風電領域有廣泛應用。

同場加映：政策市短期難捉摸 放眼長線或能釣大魚

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記者：張以正

A股 中車時代電氣（03898） 港股 IPO

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