【新股IPO】中車時代電氣回歸A股 集資約93億　下周一初步詢價

株州中車時代電氣（03898）回歸A股科創板，稍早前公司在上海科創板申請首次公開發行A股股票，決定發行不超過2.41億股A股，將佔發行完成後公司總股本的17%，並於下周一（23日）進行初步詢價以確定發行價格。

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根據其招股意向書顯示，中車時代電氣是次集資所得77.67億元人民幣（約93.3億港元）資金，將會用於軌道交通、新產業現金技術研發、新能源汽車、創新實驗平台建設等相關項目，以及補充流動資金。

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中車時代電氣由國內風電整機企業中車株洲所占股50.16%，主營業務涵蓋軌道交通及新興裝備，其自主研發的產品傳感器件、風電變流器、IGBT模塊及芯片在我國風電領域有廣泛應用。

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記者：張以正