各國會否承認塔利班政權？ 多數持觀望態度

塔利班時隔20年重掌阿富汗政權，但全球各國對會否承認塔利班為合法政權仍未有明確表態。歐盟周二表示，塔利班需尊重基本權利後會考慮合作。加拿大總理杜魯多明確表示，加拿大當局無計劃承認塔利班合法。俄羅斯表示，當局並不急於承認塔利班合法，呼籲建立包容性阿富汗政府。

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歐盟外交政策負責人博雷利（Josep Borrell）表示，無論是否塔利班掌權，歐盟仍會與阿富汗新政府聯絡，並強調目前尚未正式承認塔利班政權，但為應對阿富汗不斷惡化的人道問題，歐盟將繼續向阿富汗民眾提供援助。歐盟亦為與未來阿富汗政府合作設條件，提出新政府必須尊重所有阿富汗人，包括婦女、青少年等的基本權利﹑致力打擊貪腐和防止恐怖組織利用阿富汗領土。

杜魯多（Justin Trudeau）周二（17日）表示，加拿大無計劃承認塔利班為阿富汗政府，就像20年前塔利班掌權時，加拿大亦未承認。杜魯多指塔利班以武力取代經正式選舉產生的民主政府，而且塔利班在加拿大法律是公認的恐怖組織。

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俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）周二表示，塔利班稱會籌組更有包容性的政府令人感到鼓舞，但現時採取單方面政治行動仍為時尚早。拉夫羅夫敦促阿富汗所有族裔召開會議，商討國家未來。俄羅斯新聞社（RIA）引述俄羅斯駐喀布爾（Kabul）大使館消息人士報道，大使日爾諾夫（Dmitry Zhirnov）正與塔利班代表交流。

美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）周一（16日）表示，阿富汗新政府未來必須擁護基本人權，包括所有女性的人權，美國不會支持不尊重基本人權的國家。普賴斯拒絕回應是否依然承認加尼（Ashraf Ghani）為阿富汗總統，僅強調現時權力仍未正式移交。

英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）接受天空新聞網（Sky News）表示，英國當局需面對塔利班掌握阿富汗政治實權的現實，內閣官員將對情況採取務實的態度。英國首相約翰遜（Boris Johnson）早前表示，阿富汗將建立新政權，目前尚未清楚其政權的特性，因此呼籲「盟友」（like-minded powers）統一陣線，不要「過早地」承認新政權的合法性。

責任編輯：李俊儀