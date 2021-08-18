【網絡安全】BlackBerry被揭軟件存漏洞　或影響多間汽車、醫院及工廠設備

▲ BlackBerry設計的一款軟件存在網絡安全漏洞，使用該軟件的汽車公司和醫療設備面臨風險。

曾在手機市場佔領一席位的黑莓（BlackBerry），在退出市場後，就專注開發通訊和安全軟件以及操作系統。惟近日美國藥品監管機構和聯邦機構就揭露， BlackBerry設計的一款軟件存在網絡安全漏洞，使用該軟件的汽車公司和醫療設備面臨風險。而且BlackBerry最初否認漏洞影響了其産品，後來僅表示操作系統存在一個漏洞，或會被黑客利用。

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據外媒Politico報道指，美國藥品監管機構和聯邦機構周二表示，BlackBerry的QNX實時操作系統存在漏洞，並名為「BadAlloc」。黑客可利用漏洞執行任意代碼，使服務器癱瘓。而目前該軟件被大衆汽車、寶馬和福特汽車等汽車制造商，用於許多關鍵功能，如高級駕駛輔助系統（Advanced Driving Assistance System）。

美國網絡安全和基礎設施安全局發言指出，該BlackBerry軟件被廣泛用於各種產品，其漏洞或可讓攻擊者獲取高度敏感系統的控制，影響國家安全風險。而隸屬國土安全部的聯邦機構則強調，目前仍未發現任何利用該漏洞的案例。

至於美國食品和藥物管理局則指，醫療設備制造商正在評估哪些系統可能受到影響，但暫時未發現任何事故。

據稱，黑莓起初否認系統存在漏洞，也拒絕公開事件。及後僅表示操作系統存在一個漏洞，但未造成任何影響。

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責任編輯：曾曉汶