科莫辭職前申請退休 每年拎39萬退休金

紐約前州長科莫因涉性醜聞已自行請辭，副州長霍楚爾已接替成新州長。有美國傳媒報稱，科莫在辭職前已申請退休，並可在離世前獲得每年5萬美元的退休金。根據紐約州的法律，科莫仍合乎領取退休金資格。

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科莫（Andrew Cuomo）於上周二（10日）就涉及性醜聞，加上紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）報告坐實指控，決定自行請辭。然而，紐約州審計署發言人周二（17日）亦確認，科莫早已申請退休，正式退休日期為2021年9月1日。

即使科莫現時醜聞纏身，但他退休後，仍可每年領取5萬美元退休金（約38.9萬港元），直至離世。現年63歲的科莫共在紐約州政府工作15年，11年身為州長，4年身為檢察長。如果科莫活過83歲，他將獲得超過100萬美元退休金（約778.8萬港元）。

根據紐約州法律，因被指控嚴重失職而辭職及彈劾將不構成阻礙州公務員領取退休金的原因，只有被裁判干犯重罪才會使有關人士失去領取退休金資格。

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紐約州檢察長詹樂霞本月初發表長達165頁的報告，指科莫最少騷擾11名女性，並向一名公開投訴的前僱員報復。詹樂霞更痛斥科莫創造充斥恐懼和敵意的工作環境。

科莫其後批評報告，形容司法制度存在偏見與不公。科莫沒有承認自己曾性騷擾11名女性，認為他的行為屬可接受範圍。但他得悉11名女性可能感到遭冒犯，對她們致以深切歉意。

責任編輯：吳漢培