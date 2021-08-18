  • 31°C
香港時間 : 2021818日 (三) 16:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

科莫辭職前申請退休 每年拎39萬退休金

環球社會熱點 15:21 2021/08/18

分享：

紐約前州長科莫因涉性醜聞已自行請辭，副州長霍楚爾已接替成新州長。有美國傳媒報稱，科莫在辭職前已申請退休，並可在離世前獲得每年5萬美元的退休金。根據紐約州的法律，科莫仍合乎領取退休金資格。

紐約州長科莫涉性騷擾請辭 女副州長霍楚爾接任 【下一頁】

科莫（Andrew Cuomo）於上周二（10日）就涉及性醜聞，加上紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）報告坐實指控，決定自行請辭。然而，紐約州審計署發言人周二（17日）亦確認，科莫早已申請退休，正式退休日期為2021年9月1日。

即使科莫現時醜聞纏身，但他退休後，仍可每年領取5萬美元退休金（約38.9萬港元），直至離世。現年63歲的科莫共在紐約州政府工作15年，11年身為州長，4年身為檢察長。如果科莫活過83歲，他將獲得超過100萬美元退休金（約778.8萬港元）。

根據紐約州法律，因被指控嚴重失職而辭職及彈劾將不構成阻礙州公務員領取退休金的原因，只有被裁判干犯重罪才會使有關人士失去領取退休金資格。

調查指紐約州長科莫確涉性騷擾 拜登籲引咎辭職 【下一頁】

紐約州檢察長詹樂霞本月初發表長達165頁的報告，指科莫最少騷擾11名女性，並向一名公開投訴的前僱員報復。詹樂霞更痛斥科莫創造充斥恐懼和敵意的工作環境。

科莫其後批評報告，形容司法制度存在偏見與不公。科莫沒有承認自己曾性騷擾11名女性，認為他的行為屬可接受範圍。但他得悉11名女性可能感到遭冒犯，對她們致以深切歉意。

責任編輯：吳漢培

相關文章

美國促新政府尊重人權 稱阿富汗政權未正式移交
2021/08/17
美國促新政府尊重人權 稱阿富汗政權未正式移交
【新冠疫苗】美國料出加強劑時間表 接種完成8個月者打先
2021/08/17
【新冠疫苗】美國料出加強劑時間表 接種完成8個月者打先
【美國疫情】或每日增20萬確診 重回年初高峰
2021/08/16
【美國疫情】或每日增20萬確診 重回年初高峰
【美國疫情】染疫住院兒童創新高 突破1900人
2021/08/15
【美國疫情】染疫住院兒童創新高 突破1900人
美國建國後白人人口首降 佔比不足6成
2021/08/13
美國建國後白人人口首降 佔比不足6成

你可能感興趣

美國促新政府尊重人權 稱阿富汗政權未正式移交
18:15 2021/08/17
美國促新政府尊重人權 稱阿富汗政權未正式移交
【新冠疫苗】美國料出加強劑時間表 接種完成8個月者打先
17:39 2021/08/17
【新冠疫苗】美國料出加強劑時間表 接種完成8個月者打先
【美國疫情】或每日增20萬確診 重回年初高峰
11:45 2021/08/16
【美國疫情】或每日增20萬確診 重回年初高峰
退休金 退休 性騷擾 紐約州 美國

上一篇文章

德州禁推強制戴口罩 州長無罩「開P」後確診

下一篇文章

撤離阿富汗軍機得7個人坐 德國惹抨擊
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

阿富汗總統帶大量現金逃難 塞爆4架車同直升機
阿富汗總統帶大量現金逃難 塞爆4架車同直升機
新型冠狀肺炎全球疫情（08月18日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月18日 時間16:00）
塔利班持槍玩踫碰車慶祝 阿富汗人爭相逃離
塔利班持槍玩踫碰車慶祝 阿富汗人爭相逃離
塔利班指揮官14年獲奧巴馬釋放 成重奪阿富汗中堅
塔利班指揮官14年獲奧巴馬釋放 成重奪阿富汗中堅
直播期間突收來電 BBC女主播冷靜採訪塔利班
直播期間突收來電 BBC女主播冷靜採訪塔利班
640人逼爆運輸機 美軍：一個也不留低
640人逼爆運輸機 美軍：一個也不留低