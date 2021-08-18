【塔利班】阿富汗局勢急轉難預料　豐田新措施被指「預告」阿富汗變天

▲ 豐田在7月份開始，禁止所有新一代Land Cruiser的車主，在12個月內轉售汽車，減慢汽車落入恐怖份子手中。（法新社圖片）

塔利班攻陷阿富汗首都喀布爾，再全面掌控阿富汗，成為國際焦點。雖然美國總統拜登日前坦言，未有料到阿富汗局勢會急轉直下，但卻有傳豐田汽車似乎早於上月便「預料」到阿富汗變天。

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綜合外電報道，塔利班過往經常使用豐田的休旅車（SUV），亦曾駕駛豐田汽車，衝進阿富汗的總統府。據指，豐田 SUV對於阿富汗地型而言，較堅固耐用 ，又能抵擋當地的高溫。研究非洲衝突的獨立蘇丹研究員Asim Elhag甚至曾目睹，塔利班在豐田的越野SUV Land Cruiser上加裝高射砲作戰。

正因如此，豐田在今次阿富汗變天前的7月份，就執行新措施，要求所有購買新一代Land Cruiser的車主，簽署合約，若在交車後12 個月內轉賣車輛，則禁止該車主購買品牌其他車款。豐田表明，Land Cruiser「在海外特別受歡迎，我們擔心車輛在發佈後，立即從日本流向海外，以及出口到某些受「安全規定」的地區。」同時，若豐田向恐怖組織等被禁團體出售汽車，亦可能招致法律處罰。

阿富汗局勢急速轉變，外界認為豐田當時的的新策略，似乎有「先見之明」，可阻止新一代Land Cruiser落入恐怖份子手中。事實上，美國亦曾經向豐田查詢，ISIS組織購買新車的渠道，當時豐田亦反映，雖已禁止車輛出售給恐怖組織，但對於盜竊或車輛轉售，始終難以追查。

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責任編輯：葉泳珊