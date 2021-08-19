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【職場熱話】老闆要求員工餐後做15分鐘健身操 樓主感苦惱 網民：職安真漢子

理財智慧 11:00 2021/08/19

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在疫情下，人們開始關注健康，做運動也是影響健康的最關鍵因素之一，近日有網民於網上討論區發文，指老闆為了員工的健康，建議員工們於周五(20號)午餐後，一起做15分鐘健身操，樓主為此感到苦惱，詢問道：「到底有一個注重員工健康，但建議執行起來有一點極端的老闆是不是一件好事？」

接圖了解更多，樓主經歷：

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【職場熱話】女上司因名字而拒請求職者 網民感嘆：「女人最叻為難女人」  【下一頁

此帖文一出，引來網民討論，他們認為樓主老闆建議很好，並搞笑地留言：「希望老闆一起做健身操」、「適當的職安健體操是需要的。」、「我看過深圳的員工在上班前做健身操，還在公司門口做。」、「全公司吃完飯，動一動都好的，叫樓主老闆領頭做健身操，記得要扭得誇張一點！」、「職安真漢子」

同場加映：【iM Cafe】兩座大山壓港股 染藍熱門股逐隻捉

另有網民擔心飯後做運動會不利消化，「注重員工健康而付諸行動是好事，但吃完飯後做運動不利健康」、「吃完飯做健身操會不會很容易胃痛？」、「飯後可以做運動嗎？」

 

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責任編輯：陳頌潔

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