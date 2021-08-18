  • 31°C
香港時間 : 2021818日 (三) 16:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股追蹤】產品結構顯著提升 潤啤上半年多賺逾一倍 半日升近5%

股樓投資 16:02 2021/08/18

分享：

華潤啤酒（00291）公布中期業績，期內未計息稅前盈利及股東應佔溢利均按年升逾一倍，至59.1億元及42.9億元人民幣，派中期息每股0.264元人民幣。華潤啤酒現升5%，報64.05元，成交10.1億元。

吉利上半年多賺4% 料芯片短缺或對銷售構成重大威脅  詳情請看[下一頁]

期內，潤啤的綜合營業額按年升12.8%至196.3億元人民幣，整體啤油銷量按年升4.9%。當中，次高檔及以上的啤酒銷量按年增逾5成，產品結構顯著提升。

【百度9888】百度推無人車出行平台「蘿蔔快跑」 未來三年覆蓋30城市  詳情請看[下一頁]

潤啤指，盈利提升主要因根據深圳市潤投諮詢有限公司、華潤雪花啤酒（中國）投資有限公司及公司間接全資附屬公司華潤雪花啤酒（中國）有限公司於1月22日訂立的搬遷補償協議，集團出讓旗下地塊後可收取初始補償收益約17.6億人民幣；而毛利則因產品銷量及均價上升而增加。

同場加映: 【青姐話】政策管不完 隨時搭沉船

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 趙家盈

產品 經濟 港股 營業額 成交 華潤啤酒（00291） 啤酒 香港 中國

下一篇文章

【香港舊地】齊走進舊香港時光！樂風集團設4,000呎藝術館概念館進駐太子重建地區（附多圖）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費優惠】嘉禾院線全線戲院逢星期三推大優惠 成人2D票價只要40元
【消費優惠】嘉禾院線全線戲院逢星期三推大優惠 成人2D票價只要40元
【上車有段故】一家四口住公屋難有私人空間 　80後抽不成居屋卻中綠置居　
【上車有段故】一家四口住公屋難有私人空間 　80後抽不成居屋卻中綠置居　
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【置業故事】懶理有人出高價　為幫年輕人上車　淘大業主不惜減價賣樓
【置業故事】懶理有人出高價　為幫年輕人上車　淘大業主不惜減價賣樓
【樓市熱話】以為月租酒店很好住 港男住半個月即搬回家 原因竟是這個
【樓市熱話】以為月租酒店很好住 港男住半個月即搬回家 原因竟是這個
MIRROR紅透半邊天 粉絲遍及各年齡層 一文看清12位鏡仔如何雄霸廣告界
MIRROR紅透半邊天 粉絲遍及各年齡層 一文看清12位鏡仔如何雄霸廣告界