【港股追蹤】產品結構顯著提升 潤啤上半年多賺逾一倍 半日升近5%

華潤啤酒（00291）公布中期業績，期內未計息稅前盈利及股東應佔溢利均按年升逾一倍，至59.1億元及42.9億元人民幣，派中期息每股0.264元人民幣。華潤啤酒現升5%，報64.05元，成交10.1億元。

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期內，潤啤的綜合營業額按年升12.8%至196.3億元人民幣，整體啤油銷量按年升4.9%。當中，次高檔及以上的啤酒銷量按年增逾5成，產品結構顯著提升。

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潤啤指，盈利提升主要因根據深圳市潤投諮詢有限公司、華潤雪花啤酒（中國）投資有限公司及公司間接全資附屬公司華潤雪花啤酒（中國）有限公司於1月22日訂立的搬遷補償協議，集團出讓旗下地塊後可收取初始補償收益約17.6億人民幣；而毛利則因產品銷量及均價上升而增加。

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