【股市熱話】錢大媽考慮上市 惹網民熱議 憂「成為下一隻奈雪之茶」

一句「不賣隔夜肉」造就300億港元的資產，豬肉專賣店錢大媽最近考慮申請在香港上市，募資約5億美元。錢大媽自2012年在東莞成立後，一直標榜「不賣隔夜肉」作為營銷策略，由傍晚開始逐個小時增加折扣優惠，務求在關門前清貨，未能清貨的話，也會賣剩的肉和蔬果送予區內有需要人士，避免肉類在店內過夜。錢大媽透過特許經營權，在國內有超過2,000間分店，在香港也接近35間分店。有網民在網上發文，分享錢大媽考慮上市的消息，並問其他網友的意見。

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貼文一出後，網民一面倒都表示自己不會考慮，甚至認為錢大媽是一個「坑」：「大部分的店都是特許經營，而且行業競爭大，不認為賣豬肉都可以市值達38億港元」、「早就認為他們會在香港上市，一直以『燒資本』方式無限擴張，遲早成為下一隻奈雪之茶」、「所有地舖都是租的，無固定物業，貨源全部是內地的，受太多不同因素影響，因此不會考慮」

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雖然都有網民指招股內容未出，不應該過早作決定：「一直都只是傳聞，所以等正式消息公佈再決定」、「錢大媽賣的東西價錢比其他店便宜，所以具吸引力，其次在新冠肺炎疫情之下，新鮮食品零售和超級市場的生意是不跌反升」但其他網民都堅持不會買入：「香港店只有收舖前才有人買，很多時候店員比客人多」、「股民便是他們的肥豬肉」

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責任編輯：陳佳恩