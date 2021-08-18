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【東京奧運】奧運熱潮強勁　何詩蓓奪牌當日游泳班報名人數即急增

商業 15:12 2021/08/18

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何詩蓓在東京奧運創下了香港首位運動員取得兩面奧運獎牌的歷史紀錄，帶動了做運動的熱潮，不少港媽港爸因此為子女報名參加游泳班，相關機構指，查詢和報名人數因此增加。（資料圖片）

何詩蓓在東京奧運創下了香港首位運動員取得兩面奧運獎牌的歷史紀錄，帶動了做運動的熱潮，不少港媽港爸因此為子女報名參加游泳班，相關機構指，查詢和報名人數因此增加。

【美國疫情】Delta變種病毒無礙開學消費　料銷售額將超過7千億

香港基督教青年會（YMCA）水運組的高級活動統籌主任邵先生表示，奧運期間的查詢人數比起平日增加了三成，學生歲數由5至12歲不等。甚至就在何詩蓓奪牌當日，即多了家長打來詢問報名事宜，港青游泳學院本季度的游泳班人數已滿額。相較以往只問價錢和時間，今季明顯多了家長替小孩問及游泳班的晉升階梯，甚至如何加入港隊。他指，雖然奧運帶來的熱潮有時限性，但已證明香港運動員的可能性，本港家長也有意栽培子女在運動的道路發展，政府應擺放更多資源在體育界。

歐鎧淳的主教練、迪泳會總教練張狄勇先生亦表示，今屆奧運帶來的熱潮前所未見，報名游泳班的學生人數明顯比以往增加不少，歲數介乎4歲至7歲。他大讚，何詩蓓取得兩面奧運獎牌創下了香港歷史紀錄，不只提升了本港家長讓子女投身體育界的意願，更重要的是鼓舞了整個業界。他提到，疫情對整個游泳業打擊不輕，但何詩蓓的佳績為業界打了劑強心針，一眾教練有莫大的衝勁繼續推動香港的游泳界發展，希望政府能對體壇投放更多資源。

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記者：李智美

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