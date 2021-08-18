【加密貨幣】儲行行長卡什卡利：加密貨幣95%是欺詐炒作　比特幣沒有任何用處

美國明尼阿波利斯聯邦儲備銀行行長卡什卡利（Neel Kashkari）在周二（17日）參與太平洋西北經濟區域年度峰會時對加密資產市場發表了一些嚴厲的言論。

卡什卡利直言，世界排名第一的加密貨幣－比特幣沒有任何用處，更指更廣泛的數字資產行業稱為主要與欺詐和炒作有關。又斥：「加密貨幣95%是欺詐、炒作、噪音和混亂」。

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另外，卡什卡利認為美國勞動力市場仍處於疲弱，暗示他可能需要更多更強勁的就業報告，才能傾向支持推動聯儲局縮減每月購買1200億美元的美國國債和抵押貸款。他指如果就業市場配合，到今年年底開始縮減買債規模是合理的。

據交易平台Coindesk數據顯示，過去24小時比特幣跌1.17%，最新報45,169.52美元。

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責任編輯：黃苑筠