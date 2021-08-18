【香港舊地】齊走進舊香港時光！樂風集團設4,000呎藝術館概念館進駐太子重建地區（附多圖）

地產商樂風集團（Lofter Group）近日在太子基隆街重建項目，設立逾4,000呎，名為「舊香港·融舊-藝術概念館」，回顧舊香港時光。

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概念館陳列了由50年代至90年代不同的舊物品，包括木櫳、舊式電風扇、通花鐵閘、懷舊燈箱及縫紉機等，更呈現新、舊香港碰撞及融合的作品，讓大眾逐一細味香港歲月足跡的舊物之美。

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概念館選址於即將清拆的太子基隆街重建項目，而該項目屬於戰前的廣州式騎樓建築。展覽在星期一至五設有懷舊小食，如麥芽糖餅、叮叮糖、砵仔糕、香蕉糕及糖蔥餅；星期六、日及公眾假期則有駐場師父表演傳統手藝龍鬚糖及糖蔥餅製作。

概念館位於太子基隆街 1 至 7 號地下，由 8 月 13 至 27 日免費開放予公眾入場。

活動詳情：

日期：8月13日至8月27日

時間：星期一至五下午1時正至晚上9時正、星期六、日及公眾假期中午12時正至晚上9時正

地點：太子基隆街1至7號地下

費用：免費入場

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責任編輯：潘曉豐