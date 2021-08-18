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【ARKK】 Cathie Wood回應被對沖基金沽空： 「他不了解創新領域」

股樓投資 15:40 2021/08/18

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今年「科技股女股神」Cathie Wood走下神壇，電影《沽注一擲》 (The Big Short) 男主角原型、傳奇對沖基金經理Michael Burry更是大手沽空ARK Invest旗下旗艦基金Ark Innovation Fund (ARKK)。Cathie Wood本周二（17日）對此回應稱：「他（Burry）不是很了解創新領域的基本面。」

ARKK去年因為成功押注了Tesla（TSLA）、Zoom（ZM）等高增長股，短短一年內成為了全球最受投資者歡迎的主動管理型ETF之一。不過今年隨著市場對通脹預期升溫，高增長股的估值有所調整，ARKK年內錄得7%的跌幅，相較之下標普500指數年內不斷創新高，升幅超過兩成。

Burry曾因成功預測2008年金融次貸危機，隨後一戰成名。對於他與自己進行的「對賭」，Cathie Wood周二在社交媒體寫道，Burry曾在2008年對基本面做出了正確的判斷，並認識到了當時的次貸泡沫，這值得稱讚。但她又指Burry對創新領域的基本面沒有足夠認識，而這是能夠創造爆炸性增長和投資機會的領域。

根據監管申報文件，截至今年第二季度結束，Burry旗下的Scion Asset Management持有2,355份ARKK的看跌期權，不過尚未清楚他當前是否仍持有這批期權，亦不知道他是否已經從中獲利

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编辑：李勝男

基金 Tesla 通脹 對沖基金 沽空

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