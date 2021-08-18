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【英倫的天空@iM網欄】英國稅務多 和您解構市政稅

名人薈萃 14:40 2021/08/18

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英國稅務多而密，有如魚網將你一網打盡。很多香港朋友來英定居要有心理準備。除了入息稅可高達四成，銷售稅可高達兩成，當然很多港人透過BNO初來報到，未必立刻投入工作；暫時避免入息稅；但一有地址就要開始俾市政稅、即Council Tax 。所以今日就會同大家講吓英國嘅Council tax 究竟係咩。

 

係英國，政府管理大事項大方向，地區工作就下放給所屬的市政局；即是council 做，每一個區每一個城鎮都有自己嘅council ，全英有多達333個council ，英國首都倫敦已經有32個唔同市政區borough councils 。

 

每一個市政區都會向區內所有物業單位收取市政稅 council tax ，收取的費用就會用來維持當區的公共設施及持續發展，包括公立學校營運資金，道路及街燈維修，垃圾清理，古舊建築物維修等等。

 

無論是租樓或買樓都需要付市政稅嘅，如果多過一個人住喺同一個物業，一般會用業主名稱或是簽租約的用戶去負責交市政稅。此外，外交官員，精神病人士，同18歲以下小朋友或者全職學生可以豁免。

 

學生豁免手續費好簡單、向所屬council出示有效學生證明文件就可以了。

 

 

「大衞叔叔，如果我地一家四口，我有兩位小孩，那麼是否跟人數減半？」

 

不是，家長依然要給予全數費用，除非整間屋都是孩子住就不用付市政稅，不過此情況應該很罕有吧！

 

有好多本地人都唔知道，市政稅都會有折扣的，例如如果你是獨居，就可以申請一個75折找數，如果你係投資一個物業，而物業等緊放租暫時係空置嘅，就可以同申請半價折扣。但英國不同市政區有時程度有差異；最安全向所屬的市政區查詢。

 

每個市政區都各自有收費表；但大原則是跟據不同級別收費，由band A至到band H，band A嘅收費就會係最平，band H 就係最貴，由低至高有八個等級。稅收一般會根據你嘅房屋價值、地段、能源消耗量再計出council tax 嘅金額。所以一般來講呢分層單位的市政費就會比獨立屋平。由band A每年 數百鎊至band H 可達幾千鎊不等，用地址就可以向自己所屬的市政區查詢費用。

 

市政稅收據是英國最有力嘅地址證明，去銀行申請戶口，車牌或是幫小朋友報讀官立學校必備；有如戶籍一樣。有時間，也可詳細參閲所屬政市區的網站；會有當區很多有用資訊。

 

 

作者_大衞叔叔（姚大衞）簡介：

為Hopeland Academic總監，多年來因工作原因一直於香港和英國兩地遊走。他熟悉英國的生活環境，不論是居住投資，移民政策、或是家長最關注的英國升學，大衞叔叔也樂意分享個人經驗和心得。

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撰文 : 大衞叔叔（姚大衞）

欄名 : 英倫的天空

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