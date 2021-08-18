  • 31°C
香港時間 : 2021818日 (三) 15:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【小老闆生意經@iM網欄】消費券派發 有利舖位租賃市場

名人薈萃 14:32 2021/08/18

分享：

自從政府消費卷發放後，本地零售市道明顯有好轉。假日期間，街上或商場內的人流增多，而核心地區的「吉舖」亦有減少的跡象。以筆者經營的零售店舖在旺角信和中心為例，一些因結業而空置的店舖，不出一星期左右，就很快有人租下來。據筆者了解，不少業主看到近日零售市道轉好，更揚言明年將有加租的可能。

 

核心地區商舖空置率回落

 

事實上，據中原(工商舖)資料顯示，本港5個核心消費區商舖空置率情況大致平穩向下，當中以銅鑼灣區的改善情況最為理想。剛過去的7月份，銅鑼灣區商舖份空置率為10.06%，按年大減1.47個百分點，按月則下跌0.22個百分點，並連續第3個月遞減。銅鑼灣區商舖空置情況明顯改善，反映市場對銅鑼灣區的消費信心大幅回升。

 

而在早前，銅鑼灣區更出現有租客出高於業主的意向租金來承租。登龍街28號永光中心一個地舖，面積約2,009方呎，原本意向租金約26萬元，由於洽租情況熱烈，該舖最終以約27萬元由一間冰室承租。

 

至今其他核心消費區，商舖空置情況亦見改善。如港島的中環及灣仔區，舖位空置率分別錄得按月下跌0.08個百分點及0.11個百分點。其餘兩大核心消費區─尖沙咀及旺角，最新商舖空置率亦較去年同期有改善。尖沙咀7月份商舖空置率約15.47%，按年大幅回落約1個百分點。旺角區7月商舖空置率則錄得約11.87%，按年減少約0.37個百分點，按月亦下降約0.03個百分點。

 

舖租市場相應受惠

 

政府消費券第二期將於10月份派發，依筆者預計，未來數月市民的消費意欲亦會持續上升。根據政府統計處資料顯示，本港6月零售業總銷貨值臨時估計為281億元，按年上升5.8%，雖升幅不及市場預期，惟已是連續五個月錄得上升，反映零售市道正在穩步復甦的階段。

 

隨本地疫情有所緩和，加上5,000元消費券的消費效應下，大部分市民的消費意欲抑壓已久，相信在未來數月仍會持續釋放。如是此的話，將對本地舖租租賃市場有利。

 

然而，經過社會運動、自由行旅客大減及疫情等因素影響，本地的舖位租賃市場已歷了一段長時間的調整。不過，目前疫情有所放緩，加上憧憬通關在即，相信未來或有更多商家物色位置開舖。值得留意的是，舖位簽租約的形式可能不再傾向是長期租約，而是中短期。原因是疫情及自由行幾乎絕跡的影響下，淘汰了不少零售業經營者，相信不少商家對本地零售業的中長遠發展前景仍是擔憂。消費券的出現，令久未復甦的零售市道成功從低谷反彈，惟大家仍不知道這一波反彈可以維持有多久。

作者_Anna（馮文慧）簡介

前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

更多小老闆生意經@Anna的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : Anna（馮文慧）

欄名 : 小老闆生意經

最新專欄文章 更多

【小老闆生意經@iM網欄】消費券有利商戶銷情 零售業曙光再現？
2021/08/11
【小老闆生意經@iM網欄】消費券有利商戶銷情 零售業曙光再現？
【小老闆生意經@iM網欄】5,000元消費券有利電子支付市場發展
2021/08/04
【小老闆生意經@iM網欄】5,000元消費券有利電子支付市場發展
【小老闆生意經@iM網欄】勞力是無止境 勞力士為疫市下升值奇葩
2021/07/28
【小老闆生意經@iM網欄】勞力是無止境 勞力士為疫市下升值奇葩
【小老闆生意經@iM網欄】「配貨」熱潮掀起 熱買款包包購買難度高
2021/07/21
【小老闆生意經@iM網欄】「配貨」熱潮掀起 熱買款包包購買難度高
【小老闆生意經@iM網欄】買奢侈品可保值？ 時下新派另類投資法
2021/07/14
【小老闆生意經@iM網欄】買奢侈品可保值？ 時下新派另類投資法
電子消費券 疫情 灣仔區 商舖 運動 自由行 中環 信和 商場 運動

上一篇文章

【英倫的天空@iM網欄】英國稅務多 和您解構市政稅

下一篇文章

吉利上半年多賺4% 料芯片短缺或對銷售構成重大威脅
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【消費優惠】嘉禾院線全線戲院逢星期三推大優惠 成人2D票價只要40元
【消費優惠】嘉禾院線全線戲院逢星期三推大優惠 成人2D票價只要40元
【樓市熱話】以為月租酒店很好住 港男住半個月即搬回家 原因竟是這個
【樓市熱話】以為月租酒店很好住 港男住半個月即搬回家 原因竟是這個
【上車有段故】一家四口住公屋難有私人空間 　80後抽不成居屋卻中綠置居　
【上車有段故】一家四口住公屋難有私人空間 　80後抽不成居屋卻中綠置居　
MIRROR紅透半邊天 粉絲遍及各年齡層 一文看清12位鏡仔如何雄霸廣告界
MIRROR紅透半邊天 粉絲遍及各年齡層 一文看清12位鏡仔如何雄霸廣告界
【利財筆記】林本利：香港股市 淪為大戶提款機
【利財筆記】林本利：香港股市 淪為大戶提款機