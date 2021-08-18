【小老闆生意經@iM網欄】消費券派發 有利舖位租賃市場

自從政府消費卷發放後，本地零售市道明顯有好轉。假日期間，街上或商場內的人流增多，而核心地區的「吉舖」亦有減少的跡象。以筆者經營的零售店舖在旺角信和中心為例，一些因結業而空置的店舖，不出一星期左右，就很快有人租下來。據筆者了解，不少業主看到近日零售市道轉好，更揚言明年將有加租的可能。

核心地區商舖空置率回落

事實上，據中原(工商舖)資料顯示，本港5個核心消費區商舖空置率情況大致平穩向下，當中以銅鑼灣區的改善情況最為理想。剛過去的7月份，銅鑼灣區商舖份空置率為10.06%，按年大減1.47個百分點，按月則下跌0.22個百分點，並連續第3個月遞減。銅鑼灣區商舖空置情況明顯改善，反映市場對銅鑼灣區的消費信心大幅回升。

而在早前，銅鑼灣區更出現有租客出高於業主的意向租金來承租。登龍街28號永光中心一個地舖，面積約2,009方呎，原本意向租金約26萬元，由於洽租情況熱烈，該舖最終以約27萬元由一間冰室承租。

至今其他核心消費區，商舖空置情況亦見改善。如港島的中環及灣仔區，舖位空置率分別錄得按月下跌0.08個百分點及0.11個百分點。其餘兩大核心消費區─尖沙咀及旺角，最新商舖空置率亦較去年同期有改善。尖沙咀7月份商舖空置率約15.47%，按年大幅回落約1個百分點。旺角區7月商舖空置率則錄得約11.87%，按年減少約0.37個百分點，按月亦下降約0.03個百分點。

舖租市場相應受惠

政府消費券第二期將於10月份派發，依筆者預計，未來數月市民的消費意欲亦會持續上升。根據政府統計處資料顯示，本港6月零售業總銷貨值臨時估計為281億元，按年上升5.8%，雖升幅不及市場預期，惟已是連續五個月錄得上升，反映零售市道正在穩步復甦的階段。

隨本地疫情有所緩和，加上5,000元消費券的消費效應下，大部分市民的消費意欲抑壓已久，相信在未來數月仍會持續釋放。如是此的話，將對本地舖租租賃市場有利。

然而，經過社會運動、自由行旅客大減及疫情等因素影響，本地的舖位租賃市場已歷了一段長時間的調整。不過，目前疫情有所放緩，加上憧憬通關在即，相信未來或有更多商家物色位置開舖。值得留意的是，舖位簽租約的形式可能不再傾向是長期租約，而是中短期。原因是疫情及自由行幾乎絕跡的影響下，淘汰了不少零售業經營者，相信不少商家對本地零售業的中長遠發展前景仍是擔憂。消費券的出現，令久未復甦的零售市道成功從低谷反彈，惟大家仍不知道這一波反彈可以維持有多久。

作者_Anna（馮文慧）簡介 前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

更多小老闆生意經@Anna的文章請按此

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！