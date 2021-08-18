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【非接觸式支付】Mastercard革新　2024年起淘汰磁條設計

科技 15:28 2021/08/18

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萬事達卡（Mastercard）日前宣布，將於未來十年內逐步停止在其信用卡和扣賬卡上使用磁條。(萬事達卡官方照片)

信用卡技術在近年出現不少轉變，如加入了芯片和NFC技術等，需要讀取磁帶的機會大減。主流信用卡公司萬事達卡（Mastercard）日前宣布，將於未來十年內逐步停止在其信用卡和扣賬卡上使用磁條，專注研發芯片和非接觸式支付等技術。

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Mastercard稱，採用新技術的新卡，將不會再使用磁條，並於2024年起在歐洲等已廣泛使用芯片卡的地區上發行。至於美國就預計於2027年開始引入新卡。Mastercard續稱旗下所有帶有磁條的Mastercard信用卡和扣賬卡，將從2029年開始逐步淘汰，並在2033年全面消失。

事實上，鑑於1990年代期間磁條信用卡容易被偽造，偽卡使用猖獗，因此VISA國際組織、Mastercard國際組織、Europay歐洲支付公司三大國際卡組織，就宣布共同開發EMV芯片卡國際統一標準規格，持卡人的詳細信息可更安全地保存在嵌入卡中的小型集成電路芯片。而現時全球86%的實體卡交易均使用EMV 芯片，故芯片被視為磁條的替代品。

加上大多數現代智能手機均支援非接觸式支付，此方式更在疫情期間大受用戶歡迎。與去年相比，Mastercard今年第一季度的非接觸式交易量增加了10億次之多。所以Mastercard認為，淘汰磁條改用芯片，也只是大勢所趨。

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責任編輯：陳泳如

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