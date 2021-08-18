撤離阿富汗軍機得7個人坐 德國惹抨擊

塔利班重奪阿富汗政權後，不少阿富汗人民相繼逃難，各國亦加快撤走僑民。其中德國派出原定可供145人搭乘的軍機、前往阿富汗首都喀布爾，但最終只接載7人離開。德國此舉引來抨擊，當局解釋因當地陷入混亂，無法短時間安排更多人撤離。

640人逼爆運輸機 美軍：一個也不留低 【下一頁】

德國周一（16日）派出首架軍機，前往阿富汗喀布爾協助撤離。據悉，當局原定計畫讓145人登機，但礙於大批民眾湧往喀布爾機場逃難，導致停機坪陷入混亂，而機場附近的武裝分子人數增加，當地亦於晚上9點後實施宵禁，大使館無法及時把僑民送抵機場撤離。

軍機於喀布爾上空盤旋5小時後才能降落，最終只接載7人離開，包括5名德國公民、一名歐洲國家公民及為德國國防部工作的阿富汗人。德國外交部發言人指，因當地機場情況混亂，甚至頻繁發生槍撃事件，其他德國人難以安全進入機場及撤離。

據悉，軍機僅在機場停留30分鐘，只批准已列入撤離名單內的人登機，拒絕讓其他人登機，包括阿富汗民眾。

美國運輸機接載阿富汗民眾撤離情況

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阿富汗民眾爬牆入喀布爾機場 疑遭塔利班槍擊（多圖） 【下一頁】

德國此舉引來大肆抨擊，不少人指機場內有大量阿富汗民眾懇求上機，而軍機有大量空位，卻沒有考慮向當地民眾伸出援手，直指德國做法不人道。德國國防部長卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）解釋，由於軍機只能短時間停留，因此只能接載早在機場等待的僑民離開。

德國媒體報道指，該國已計劃在周二（16日）派出第2架飛機前往喀布爾撤離大批德國公民。

責任編輯：郭麗明