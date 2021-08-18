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【疫市營商】福特汽車計劃調整汽車銷售方式　冀買家線上下單購車

商業 14:40 2021/08/18

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福特汽車計劃調整銷售汽車的方式，希望可疏道更多買家透過線上下單購車。（法新社圖片）

芯片短缺對全球汽車生產帶來影響。為了應對供應鏈方面的長遠挑戰，福特汽車計劃調整銷售汽車的方式，希望可疏道更多買家透過線上下單購車，而不是到經銷商處挑選，從而提高接單生產比例。

【電動車減產】大馬疫情肆虐停供芯片　日產汽車於美電動車工廠被逼停工

華爾街日報引述福特汽車高層表示，公司希望將更多汽車零售業務轉移至按訂單生產模式，即人們在網上定制訂單並在經銷商處取貨，這將有助於降低公司及其經銷商的庫存成本。還可更易地滿足客人對特別車型的要求，同時淘汰那些在經銷商處滯銷致利潤下降的車型。

報道又指，福特汽車於7月份概述了此計劃，目前正在實施中。該企席執行官Jim Farley在7月份公司財報電話會議上表示，希望工廠訂單佔所有銷售額的約四分之一。

雖然這種銷售方法在歐洲很普及，但在美國市場並不流行，美國消費者習慣於經銷商處直接挑選及購車。福特現在希望推動其美國銷售模式的長期變革，並在經銷商處減少庫存數萬輛汽車。經銷商稱在理論上支持這個想法，因為這會降低他們的成本，但也指出了風險，稱如果不願意等待的顧客或會改買其他品牌，有可能令品牌失去市場份額。

【電動車】GM擴充中國設計工作室　專注開發電動智能汽車 

【汽車需求】汽車需求反彈　豐田第二季美國銷量超越GM

責任編輯：蘇穎琪

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