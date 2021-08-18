▲ 【過戶處】卓佳集團股東Permira傳委派高盛洽售 從東亞收購4年目標賺逾一倍？

經營香港股份過戶處等金融服務商卓佳集團（Tricor Group）2016年易主，由私募股權基金Permira持股近4年後，外電引述消息指，Permira已委派高盛尋求出售卓佳集團，目標估值達15億至20億美元。目前，Permira、高盛和卓佳集團尚未證實有關消息。

路透社引述消息指，總部設於英國的Permira和高盛測試市場初步興趣後，將會很快啟動出售程序。

卓佳於2000年成立，由東亞 （00023） 、新創建 （00659） 持股多年，Permira於2016年10月宣布以64.697億港元作價收購卓佳。若以最新傳出的目標估值20億美元（約156億港元），Permira目標回報近1.4倍。

卓佳在網站表示，朮司提供企業、投資者、人力資源及薪資管理、企業信託及債務服務、基金行政管理及戰略業務諮詢服務。公司辦事處網絡覆蓋21個國家/地區和47個城市，服務50,000位客戶，包括在亞洲上市的約2,500多家公司，有超過2,800名員工。

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編輯：麥德銘