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財經台今日精選（2021年8月18日）

股市 18:15 2021/08/18

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財經資訊、股票分析、投資部署、股票策略，《經濟日報》「財經台」逢交易日為你捕捉市場焦點，邀請市場專家為你剖析金融市場形勢，做好投資部署。

  • 今日「財經台」精選短片：

創科669前景俏　買賣策略有蹺妙

港交所388初步有支持　短綫上望幾多？

市況波動轉月供股票　月供5000元應揀哪些股票？

【潛力股精選】孫運喜：建設銀行（00939）

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更多財經資訊節目，登入「財經台

今日節目足本版↓

下午3時45分－ET講股通

下午1時00分－石Sir午市閒談

上午11時55分－ET午市精點

上午9時00分－ET開市直擊

上午7時00分－ET財經早點1分鐘

欄名 : 財經台今日精選

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