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【串流遊戲】訂閱YouTube Premium　免費試用Stadia Pro 3個月

科技 14:28 2021/08/18

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YouTube Premium新用家可免費試用旗下的遊戲串流平台Stadia Pro方案，為期3個月。(Google Stadia官方照片)

Google近年積極推出不同優惠吸客，近日就為訂閱了YouTube Premium的新用家，提供一項新優惠。YouTube Premium新用家可免費試用Google旗下的遊戲串流平台Stadia Pro方案，為期3個月。

【數碼轉型】港中小企夥初創　研新技術減少營運損失

Google宣布，即日起為新訂閱YouTube Premium的用家提供新優惠，用家可免費享有3個月的Stadia Pro串流遊戲服務。該服務支援4K解像度，並由世界各地的伺服器經高速網際網路串流至使用者裝置，惟用家在一般情況下均需自行付費購買一些較新版本的遊戲。

不過，是次優惠有一定的限制， Google將指定新訂閱者可享該免費試用的月份。同時，此優惠僅為身處美國、加拿大、法國、德國、匈牙利、荷蘭、挪威、波蘭、羅馬尼亞、西班牙、瑞典、瑞士和英國的用家提供。

根據Google所列的細則，受惠用家可於2022年1月31日前領取該優惠，並必需在2022年2月14日上午9點前兌換。若用家在為期3個月的試用期結束後持續訂閱Stadia Pro，將會收取每月9.99美元（約77.8港元）的費用。

另值得一提的是，Google Stadia Pro現時提供《天命2》和《超級炸彈人R線上遊戲》等廣受玩家喜愛的遊戲，用戶只需註冊Google帳戶即可免費試玩。

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責任編輯：陳泳如

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