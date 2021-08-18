貝聿銘蘇州祖宅拍賣 最終成交價逾千萬元人民幣

建築大師貝聿銘蘇州祖屋，於本月14日在拍賣平台拍賣，底價980萬，一日經7人共23次出價後，最終以1090萬元人民幣成交，成交均價7.5萬元人民幣平方米。據《北京日報》報道，拍賣網站信息顯示，該祖居戶型為無室一廳無衛，建築面積為145.56平方米，土地面積為226.30平方米，整體房屋估值在1650萬元人民幣左右。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

報道提到，是次拍賣的祖屋建於明朝，屬蘇州園林式的四合院。貝聿銘的祖屋位於蘇州市姑蘇區平江街道，地段較好，緊靠蘇州博物館、拙政園、獅子林等旅遊名勝，貝聿銘的父親於上世紀初仍居於此。不過，該建築因日久失修，後經蘇州市文物局、規劃局批准，遵照「修舊如舊」原則，移建、修復於此，改名為「玉頤堂」。

【新股IPO】醫聯擬來港上市集資最少23億 騰訊紅杉資本有份投資【見下頁】

貝聿銘出生於廣東，祖籍江蘇蘇州，是蘇州望族之後。貝氏家族早在明清時期就已是「蘇州四大家族」之一。1918年貝聿銘的叔祖父、當時「蘇州四富」之一「顏料大王」貝潤生，更買下後來被列為世界文化遺產、全國重點文物保護單位的私家園林「獅子林」。貝聿銘被譽為「現代主義建築的最後大師」，其代表作有法國巴黎盧浮宮玻璃金字塔、美國華盛頓國家美術館東館和香港中銀大廈等。他於2019年5月逝世，享年102歲。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機