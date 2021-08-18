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英國推阿富汗難民安置計劃 婦女兒童優先

環球社會熱點 13:24 2021/08/18

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塔利班時隔20年重掌政權，大量阿富汗民眾擁到機場逃難。英國首相約翰遜宣布，將推出一項阿富汗難民安置計劃，將接納2萬人，優先考慮接受婦女、兒童等人士。英國傳媒報道，除非英國政府與塔利班達成協議，否則阿富汗難民需先逃往巴基斯坦等鄰國。

撤離運輸機底發現人體遺骸 美軍展開調查 【下一頁】

約翰遜（Boris Johnson）表示，感謝過去20年與英國共同努力令阿富汗變得更好的人士，而當中不乏婦女。現在有關阿富汗民眾迫切需要英國幫助，很自豪英國能協助他們及其家人，在英國安全地生活。外交大臣藍韜文（Dominic Raab）表示，英國將重新衡量對阿富汗的預算開支，或會增加10%。

但約翰遜亦指出，現時最好的解決辦法是建立一個服務所有阿富汗民眾的阿富汗政府，但需要國際社會共同努力，為阿富汗未來管治創造穩定政治條件。英國首相府發言人表示，美國總統拜登（Joe Biden）同意雙方就撤離計劃繼續合作，盡可能讓更多民眾離開阿富汗。加拿大政府宣布將接收2萬名阿富汗難民，美國或會接納3萬名。

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今次計劃預料與敘利亞難民安置計劃類似，將在5年內允許2萬名阿富汗人在英國定居，當局料至2021年底將有5,000人抵達英國。婦女、兒童及宗教少數派人士會被優先考慮。英國當局承認，過去20年曾協助西方國家的當地人士，在塔利班接管阿富汗後面臨巨大風險。

《衛報》引述英國政府消息人士報道，除非英國能與塔利班達成撤離協議，否則大部分難民需先逃往巴基斯坦等鄰國，然後再在5年內抵達英國。英國內政府亦證實，阿富汗難民可在任何第3方國家提出申請，但所有人必須接受國家安全檢查。

責任編輯：李俊儀

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