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【Amazon】Amazon零售額首超Walmart　成中國市場外全球最大零售商

商業 13:20 2021/08/18

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美國電商Amazon過去一年的零售額首度超越了零售巨頭Walmart，成為中國市場外全球最大的零售商，證明了網上購物的重要性。（法新社資料圖片）

美國電商Amazon過去一年的零售額首度超越了零售巨頭Walmart，成為中國市場外全球最大的零售商，證明了網上購物的重要性。

【疫市營商】商旅市場疫下重挫　FCM Travel 3招應變拆解營運危機

《紐約時報》報導，受疫情下網上購物需求激增等因素推動，截至今年6月的12個月內，消費者在Amazon平台上花費逾6100億美元（約47500億港元），而Walmart截至7月的年銷售額則為5660億美元（約44090億港元）。

雖然Walmart在近期改變了以往沿用的大型零售模式，並壓低產品價格以爭取更多銷售，銷售額在疫情期間亦大幅增長，但在網上購物的優勢下，Amazon有更高的銷售額，終於成功取代Walmart數十年來的龍頭地位。據報導，Amazon自去年初以來，新增了數百個倉庫，並僱用約50萬名員工。

不過，Amazon和Walmar都沒有主導中國市場，因此中國大型電商阿里巴巴仍是全球最大的零售商。

【Tesla】Tesla自動駕駛事故頻生　美國政府就事件展開正式調查

【智能手機】上半年Samsung銷情稱冠　看好摺機需求長升長有

責任編輯：李智美

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