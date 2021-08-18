【業績︱內房】時代中國：平均融資成本降至6.5%　料2022年底「三道紅綫」全部達標

▲ 圖左起為執行董事牛霽旻、董事會主席兼行政總裁岑釗雄及聯席總裁周四陽。

內地對房地產融資政策嚴格，對於融資「三道紅綫」，時代中國截至6月底止，淨負債比率及現金短債比率已達標，分別為68.7%及2.48倍，而資產負債率為76.6%，時代中國 （01233） 董事會主席兼行政總裁岑釗雄預期，2022年底可全部進「綠檔」。

時代中國績後跌逾3%，現報8.3元。

雅居樂中期純利增長3%中期息維持50仙，看【下一頁】

商票規模約10億元

債務方面，管理層指，公司從去年上半年起已進行了一系列的安排，平均融資成本利息下降，上半年由7.3%降到7%，目前為止，平均利息在6.5%左右。而且，未來一年到期已做了安排， 公司在債務結構及償還能力是靈活。另外，公司截至6月底的商票金額達10億元（人民幣，下同），並在管控商票一直比較嚴格，原則上是「只減不增」，現時沒有任何兌付風險及壓力。

管理層又提到，近期房企違約對行業有負面影響，但公司以灣區型為主導，並有良好的信用，與銀行合作有20多年的歷史，對公司融資影響不大。但預期，未來房地產的金融政策會保持收緊。

下半年可售貨源達1100億

時代中國首7個月公司會約銷售為532.7億元，完成全年銷售目標1100億元的約48%。管理層表示，下半年推貨會加快，可售貨源有1105億元左右，當中有70%在大灣區的核心地方，例如佛山 東莞等，有信心可完成全年銷售目標。

早前廣洲疫情反覆，岑釗雄指，基本上都按年初預期完成上半年的交付，而且公司主要的結轉、交付都在下半年，現在看起來也沒有問題，下半年還有300多萬平方米交付，預期全年交付結轉會如預期一樣。

最近住建部發布有關城市更新防大拆大建的意見稿。岑釗雄表示，城市更新是國家的重要部署，公司並無參與老城區的改造，故意見稿提及老城區的改造不得多於20%，沒對公司造成影響。時代中國只參與城中村，現有項目所有的拆遷比基本上沒有超過2，安置也符合法規。

時代中國上半年多賺6%至16.3億元，不派息。期內，收入按年跌8.6%至136.4億元，按權益合併收入則升21.8%至181.9億元。毛利率較去年同期上升6.4個百分點至33.3%。

相關文章：【業績︱物管】時代鄰里上半年多賺82% 內房調控對物管影響微 時代中國貢獻新合約面積少於10%

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

編輯：袁諾曦