吉利上半年多賺4% 料芯片短缺或對銷售構成重大威脅

吉利汽車(00175)公布，截至6月止中期純利23.8億元人民幣，按年升3.6％，遜於市場預期，不派中期息。期內，集團收益450.3億元人民幣，按年升22％；毛利77 .6億元，按年升23.1％。績前吉利中午收報25.6元，升0.1%。

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吉利表示，相信原材料價格上漲影響將於今年餘下時間逐漸消散，惟芯片短缺會於期內持續造成影響。儘管如此，更多具競爭力的新車型將推出，集團於今年下半年可望有更好表現。長遠而言，隨著傳統汽車轉型至新能源和電氣化汽車及智能及網聯汽車，以及未來計劃放寬中國汽車業外商投資限制，中國乘用車製造商將面臨更多挑戰。集團正透過於年初創立的極氪控股集團應對該等挑戰，全面整合集團的資源，以在競爭激烈的電動車市場中爭取更好成績。

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集團管理團隊仍然決意達成2021年全年銷量為153萬部目標，較去年增長16％，惟近期芯片短缺問題日益嚴重，且確診個案再度於全球出現上升趨勢，對未來數月的銷售表現構成重大威脅，繼而減低達成目標的機會。

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