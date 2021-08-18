【業績｜啤酒股】潤啤：下半年成本壓力增　部份產品將加價　半年多賺1倍至42.9億元人幣

▲ 【業績｜啤酒股】潤啤半年多賺1倍至42.9億元人幣 派息0.264元人幣

華潤啤酒 （00291） 公布中期業績。潤啤上半年的未計利息及稅項前盈利及公司股東應佔溢利，分別按年增長111.9%及106.4%，至59.1億元（人民幣，下同）及42.9億元，派中期息0.264元。潤啤股價績後曾升最多7.2%，高見65.45港元，全日升4.8%，收報64港元，成交12.8億港元。

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首席執行官侯孝海表示，上半年原材料增長主要來自包裝材料，皆因期內鋁價等大幅上脹，但通過雪花啤酒高端化帶動單價提升，抵銷成本壓力。他預期，下半年成本壓力持續加大，因此，雪花啤酒已著手計劃在未來3個月內對全國性的價格重新疏理，對部份重大的產品進行價格調整，目的是完全消化原材料的上升。

集團整體平均銷售價格按年升7.5%，加上銷量增長，上半年整體毛利按年升18.1%至83.1億元。

侯孝海又提到，下半年業績表現要看疫情的發展，留意到中國7至8月局區部地區疫情爆發，基本一個月就可以穩定，加上疫苗的推出，料今年疫情對啤酒行業的影響並不會比去年差。而對雪花啤酒高檔化的影響較少，因是全國性的高端化、受疫情的影響短暫，以及其發展的潛力廣闊。

潤啤指，上半年盈利增加主因根據深圳市潤投諮詢有限公司、華潤雪花啤酒（中國）投資有限公司及公司間接全資附屬公司華潤雪花啤酒（中國）有限公司於1月22日訂立的搬遷補償協議，集團就出讓其擁有的地塊收取初始補償收益約17.6億，及毛利因集團產品銷量及平均售價上升而增加。

期內，綜合營業額為196.3億元，按年升12.8%。整體啤酒銷量按年升4.9%，其中，次高檔及以上啤酒銷量按年增長50.9%，產品結構顯著提升。

（第二版新增管理層講話）

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責任編輯︰梁浩碩