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【海外就業】英國職位空缺數量創新高 失業率更低至 4.7%

環球政經 17:54 2021/08/18

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隨著就業市場漸走出疫情的陰霾，英國的職位空缺創下歷史新高，截至6月的三個月，招聘增長已超過了經濟學家的預期。《金融時報》引述英國國家統計局（Office for National Statistics ）數據顯示，今年第二季度的就業人數增至3228萬人，一月至五月增加9.5萬人，其中藝術、娛樂和餐飲行業職位空缺數量增長最多。

【筍工推介】讀完中醫有咩出路？衞生署招聘中醫藥助理  月薪逾2.2萬元 【見下頁

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是次得出的數據，是自新冠疫情實施各種抗疫措施以來，最強勁的季度增長，這一增長將整體失業率推降至4.7%。英國國家統計局負責經濟統計的專家Jonathan Athow表示，英國工作人數在過去三個月中增加了超過50萬，恢復了疫情開始後損失的約五分之四就業人數。

隨著企業重新運作，不少人亦重新返回工作崗位，自疫情起，首次每週工作時數超過10億小時。強勁的就業增長同時亦令了工資有所增長，與2020年2月的水平相比，今年7月的月薪中位數增長了6.4%。 

【海外僱員】英國企業招聘意向達8年來最高 僱主招聘意向強烈【見下頁

話雖如此，儘管英國7月份就業人數增至 2890 萬人，比上月增加 18.2 萬人，就業人數仍比疫情前少20萬人。此外，有分析人士認為，隨著無薪假計劃（Furlough Scheme）逐步取消，失業率將上升，但失業率急升的機會不高

 

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撰文 : 陳楚琨

疫情 就業 失業 國家統計局 英國 金融 工作時數 行業 失業率

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