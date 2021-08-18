【環保措施】走環保路線？Google宣布Pixel 6將不再隨盒附充電插

▲ 繼 Apple、Samsung 及小米宣布旗下手機將不再附送充電插頭後，Google 日前也宣布，旗下手機 Pixel 5A 將會是最後一款會附充電插頭的手機。（Google）

繼 Apple、Samsung 及小米宣布旗下手機將不再附送充電插頭後，Google 日前也宣布，旗下手機 Pixel 5A 將會是最後一款會附充電插頭的手機。即表示預計在今年秋天發表的 Pixel 6 及 Pixel 6 Pro 將跟上其他手機品牌的做法，不會隨盒附贈充電插頭。

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Google 表示，不再隨機附送充電插頭的其中一個原因是大部分消費者已有同樣設備。雖然不提供充電插頭的原因看似為環境著想，但成本也是企業的著眼點。畢竟現時手機製作愈來愈精緻，成本也愈來愈高，將部分成本節省的同時可兼顧環保議題，對於手機品牌或許是一舉兩得的做法。

Apple 是在去年最先宣布旗下手機從 iPhone 12 開始將不再附上充電插頭，原因是希望透過降低包裝重量，減少浪費並追求碳中和（Carbon Neutral），而且大多數用戶已經有充電插頭，因此不再另外提供。

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記者：廖淑瑩