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今日推介港華燃氣｜中電、中石油、比亞迪、中行、碧桂園服務最新部署（立即觀看）

股市 13:08 2021/08/18

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恒生指數中午收報25938點，升192點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介港華燃氣 （01083） ，另亦會分析中電 （00002） 、中石油 （00857） 、比亞迪 （01211） 、中行 （03988） 、碧桂園服務 （06098） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

《香港經濟日報集團》免責聲明
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港股 港華燃氣（01083） 中電控股（00002） 中國石油股份（00857） 比亞迪股份（01211） 中國銀行（03988） 碧桂園服務（06098） 石鏡泉

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