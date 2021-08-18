  • 32°C
香港時間 : 2021818日 (三) 13:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

騰訊700前景如何　應揸還是沽？

股市 12:30 2021/08/18

分享：

騰訊 （00700） 今日公布業績，騰訊股價於業前表現靠穩。受累中國加強科企監管，騰訊股價自今年高位已累跌逾四成。市監局諮詢禁止科企利用數據、算法影響用戶選擇。騰訊前景如何？盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）為你分析。（點擊收看／收聽↓）

【你可能有興趣：港交所388初步有支持　短綫上望幾多？

重溫《ET開市直擊》足本版：（點擊↓開聲聽）

Time code

00：00 - 港股焦點速覽　績優股續留意

00：53 - 外圍股市速報　亞股早段下跌

02：32 - 美國零售銷售數據遜預期累美股跌怎解讀？

06：09 - 港股上日市況速報＋北水盤路

11：23 - 恒大系再有消息董事長換人　系內股份可翻生？

16：27 -騰訊 （00700） 業績＋監管消息如何影響騰訊股價

23：28 - 股票分析：快手 （01024） 股價會續沉？

25：25 - 港股開市前市況速報

25：58 - ET個股推介：港鐵 （00066）

27：10 - 股票分析：友邦 （01299） 目標價睇幾多？

28：48 - 股票分析：港交所 （00388） 目標價睇幾多？

30：42 - 股票分析：小米 （00388） 股價前景如何？

34：04 - 港股開市後市況速報

35：03 - 股票分析：FL二南方恒指 （07200） 股價前景如何？

38：13 - 股票分析：吉利 （00175） 股價前景如何？

40：27 - 股票分析：陽光能源 （00757） 股價前41：52 - 股票分析：信義光能 （00968） 股價前景如何？

43：18 - 股票分析：創科實業 （00669） 可趁回調吸？

45：15 - 股票分析：贛鋒鋰業 （01772） 股價前景如何？

46：48 - 股票分析：中國銀行 （03988） 股價前景如何？

48：07 - 股票分析：華虹半導體 （01347） 股價前景如何？

49：54 - 股票分析：上海電氣 （02727） 股價前景如何？

50：35 - 市況不穩　月供股票值得考慮

52：20 - 國家主席習近平「共同富裕」論怎解讀

55：11 - 港股早段市況速報＋焦點股速覽

57：15 - 財經日誌提提你

 

欄名 : 3分鐘睇股

最新專欄文章 更多

港交所388初步有支持　短綫上望幾多？
今日
港交所388初步有支持　短綫上望幾多？
航運股逆市前進　哪隻航運股值得看好？
2021/08/17
航運股逆市前進　哪隻航運股值得看好？
阿富汗局勢利好油價？中海油（00883）點睇？
2021/08/17
阿富汗局勢利好油價？中海油（00883）點睇？
舜宇2382業績後股價造好　愈升愈有追不追？
2021/08/17
舜宇2382業績後股價造好　愈升愈有追不追？
玻璃股已玩完？教你點睇產業鏈資金輪動
2021/08/16
玻璃股已玩完？教你點睇產業鏈資金輪動
騰訊 港股 股票

上一篇文章

【家族內鬥】萬洲「太子爺」揭父私獲2億美元無報稅、關聯交易違規　萬洲半日插一成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】騰訊ADR失430關　阿里美股失170關　北水續走47億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR失430關　阿里美股失170關　北水續走47億（不斷更新）
【美股期貨】儲局會議紀錄公布前　道指期貨微跌、納指期貨升0.1%
【美股期貨】儲局會議紀錄公布前　道指期貨微跌、納指期貨升0.1%
【恒大3333】恒大地產董事長換人 　趙長龍接替許家印 　恒大跌逾4%（第二版）
【恒大3333】恒大地產董事長換人 　趙長龍接替許家印 　恒大跌逾4%（第二版）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【大戶持倉】高瓴資本上季增倉阿里巴巴近一倍、減持京東B站　三大持倉有哪些？
【大戶持倉】高瓴資本上季增倉阿里巴巴近一倍、減持京東B站　三大持倉有哪些？
【大行看法】貝萊德：中國不應再被視為新興市場　建議加大中國資產配置3倍
【大行看法】貝萊德：中國不應再被視為新興市場　建議加大中國資產配置3倍