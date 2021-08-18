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【業績│內房股】雅居樂中期純利增長3%中期息維持50仙　預售金額完成目標五成

股市 12:13 2021/08/18

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雅居樂分別在大灣區新增3個項目，長三角新增9個項目。

雅居樂 （03383） 上半年純利增長3.2%至52.9億元（人民幣，下同），營業額增長15.1%至385.88億元。雅居樂派中期息50港仙，與去年同期相同。期內雅居樂分別在大灣區新增3個項目，長三角新增9個項目。

集團連同合營公司及聯營公司、及由集團管理並以「雅居樂」品牌銷售的房地產項目的預售金額合計為753.3億元，升36.7%，預售金額目標完成率達50.2%。累計預售建築面積為484.8萬平方米，較去年同期上升19.7%，預售均價為每平方米15,539元。在售項目為215個，其中包括20個全新項目。

時代鄰里早前都公布中期業績，詳見【下一頁】

雅居樂上半年物業發展業務收入與多元化業務收入的佔比分別為83.2%及16.8%，其中多元化業務收入的佔比較去年同期上升4.2個百分點。物業管理及其他（包括環保、酒店營運及物業投資）收入分別為49.92億元及15.04億元，分別升57.1%及44.5%。

購地方面，雅居樂上半年新增22個項目，預計總建築面積為304.3萬平方米，總土地金額為216.35億元，對應樓面地價為每平方米7,109元。集團應付土地金額為105.47億元。截至6月30日，雅居樂於85個城市，擁有預計總建築面積為5,295萬平方米的土地儲備。

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港股 傳統經濟股 業績公布 雅居樂集團（03383） 地產 銷售 大灣區
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