▲ 【業績】恒安國際上半年少賺18%至18.6億元人幣 中期息減17%派1元人幣

恒安國際 （01044） 上半年純利下跌17.7%至18.6億元（人民幣‧下同），每股基本盈利1.574元，建議派發中期息每股1元，與去年同期減少16.7%。恒安國際午後股價偏軟，現跌1.3%，最新報44.2元，成交額7740萬元。

恒安稱，疫情催生了消費新模式，新零售大趨勢下，國際品牌除了主力發展一線市場，亦開始逐漸滲透中高端市場， 搶佔部分市場份額，公司期內收入跌8.7%至99.7億元，毛利率下跌4.7個百分點至39.4%；經營利潤下跌20.2%至25.4億元。期內，集團除了在電商銷售佔比進一步提升至約20.1%，去年同期為17.6%。

分部業務方面，衛生巾業務銷售收入按年下跌6%至30.3億元，由於上半年用於衛生巾的石化原材料價格回穩，毛利率大致維持穩健水平，約為70%。紙巾業務銷售收入下跌約12.2%至約47億元，期內由於加大促銷費用，毛利率按年跌5.8個百分點至約29.2%。紙尿褲業務的銷售收入下跌約14.2%至約6.2億元。紙尿褲業務的毛利率下跌2.4個百分點至36.2%。

恒安國際指，上半年木漿價格上升的趨勢將反映於下半年的銷售成本上，由於木漿價格走勢不明朗，下半年毛利率預期仍受到一定程度的壓力。

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編輯：吳敏芳