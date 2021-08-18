【業績｜汽車】吉利汽車半年多賺4%、全日升3%　完成153萬輛銷售目標機會減低

▲ 【業績｜汽車】吉利汽車半年多賺4%、不派中期息 完成153萬輛銷售目標機會減低

吉利汽車 （00175） 公布，上半年盈利按年增4%至23.8億元（人民幣，下同），期內收益增長22%至450億元。吉利汽車未擬派中期息。吉利汽車半年每股攤薄盈利按年跌4%至0.2359元，主要受去年6月發行6億股配售股影響。

吉利汽車表示，上半年業績計入以股份付款的員工成本6.41億元，若撇除有關成本，吉利汽車半年溢利按年上升31%至30.2億元。

吉利汽車午後股價造好，全日升2.5%，收報26.25元，成交24億港元。

吉利汽車期內總銷量增19%至63萬輛汽車。吉利汽車上半年毛利率17.2%，較去年同期輕微上升約0.1百分點。

期內，吉利汽車未計股份付款的行政費用增加22%，反映過往數年大量研發投資導致的攤銷費用。期內入帳損益表的總研發成本按年增34%至23億元。

吉利預期，原材料價格上升會在今年餘下時間逐漸消散，但芯片短缺會持續帶來影響。

吉利汽車目標2025年銷量增至365萬輛 極氪汽車成高端電動汽車全球第三，可見【下一頁】

完成全年銷售目標153萬輛「機會減低」

吉利汽車表示，集團管理團隊維持全年銷售目標153萬部目標，相當於較去年增長16%，惟近期芯片短缺問題日益嚴重，且新冠病毒個案再度於全球出現上升趨勢，「對我們未來數月的銷售表現構成重大威脅，繼而減低我們達成目標的機會」。

吉利汽車下半年將推出5款新車型，包括

「吉利」品牌 ：1款緊湊型轎車車型、1款使用CMA架構的緊湊型SUV車型

：1款緊湊型轎車車型、1款使用CMA架構的緊湊型SUV車型 「領克」品牌： 1款使用SPA架構的大型SUV車型

1款使用SPA架構的大型SUV車型 「幾何」品牌： 1款電動A00 SUV車型

1款電動A00 SUV車型 「極氪」品牌︰首款使用浩瀚智能進化體驗架構（SEA）開發的電動獵裝車車型「極氪001」

撤回A股上市後 「待時機成熟推進」

吉利汽車今年6月宣布，撤回在科創板發行人民幣股份的上市申請，最新稱待有關條件成熟後，將積極推進人民幣股份發行的上市工作。

吉利汽車年內也放棄與沃爾沃汽車（Volvo，港繹富豪汽車）合併上市，保持獨立公司結構，但會從多方面合併和合作業務，包括

今年營運合併後的動力總成公司，為雙方開發動力總成產品和下一代雙電機混合動力系統

共用兩款電動車模塊化架構SEA和SPA 2、

由沃爾沃自動駕駛解決軟件開發子企Zenseact AB牽頭開發新一代解決方案、

領克海外合作

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