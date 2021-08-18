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【疫市營商】商旅市場疫下重挫　FCM Travel 3招應變拆解營運危機

商業 13:04 2021/08/18

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FCM Travel亞洲區常務總裁Bertrand Saillet指出，在過去一年對於商務旅行行業帶來嚴峻衝擊，商旅管理公司必須迅速調整策略，從而滿足企業及其商旅人員不斷變化的需求。（受訪者提供圖片）

新冠肺炎疫情在全球持續蔓延，在出入境限制情況措施下，商務旅行幾乎一夜之間停擺。加上疫情中視像會議的興起，將部分取代長途跋涉的商務旅行，對全球商務旅行市場産生了毀滅性的影響。商旅管理公司FCM Travel自然也無法逃過是次疫情所帶來的影響。惟該企將危機化作轉機，以快速的應變能力迎合挑戰。

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外界本來看好經濟持續好轉，商務旅行帶動的商機與相關工作職務會不斷增加。據全球商務旅行協會（GBTA）下屬的教育和研究基金會原本預測，到2020年全球商務旅行市場規模將達到1.6萬億美元（約12.45萬港元），市場發展潛力無限。

惟去年初疫情大爆發後使情勢逆轉。GBTA執行董事Dave Hilfman表示，據該協會估計，自疫情爆發（2020年3月起）以來，商務旅行行業的損失已經超過約5,180億美元（約4萬億港元）。

各地封鎖嚴厲防疫　需求挫

FCM Travel亞洲區常務總裁Bertrand Saillet接受本報訪問時坦言，在過去一年對於商務旅行行業帶來嚴峻衝擊，尤其在疫情爆發初期，更有不少客戶要求退款等事宜，令損失更大。其後全球各國採取封鎖、旅遊限制與嚴厲的防疫措施等，加上疫情令企業客戶加強控制資金，出差成本大減，企業被迫調整做法，商務旅行需求因此銳減。

疫情對商旅管理公司營運帶來的嚴重衝擊，生存競爭更大。Saillet就認為，市場優勝劣汰，市場集中度提升。公司要在市場上繼續營運，就必須迅速調整策略，改變營運模式及提升技術，從而滿足企業及其商旅人員不斷變化的需求。

他提到，FCM Travel在疫情期間就以3招應對。首先是減低成本、控制預算，Saillet透露該企在疫情期間​​將其成本基礎降低了66%，相當於每年節省19億澳元（約108億港元），如香港就因應彈性工作安排，趁機從傳統工作辦公室搬到共享空間辦公室，從而減少租金開支。

其次是確保有足夠現金儲備，該企持續維持12億澳元（約68億港元）流動資金，以幫助抵禦業務衰退的情況，並爭取投資者信任。

至於第三項就是重新思考營運政策，適應新的市場環境以滿足消費者的需求。Saillet指：「客戶不再只是要求機票和酒店訂得便宜些，而是希望我們能提供更多其他關於資訊，如告知出差者其所前往的機場狀態、確保出差者不會滯留海外等，而科技就是最好的幫手。」

因此，該企趁疫情期間，投放更多資源到FCM專有商旅技術平台的開發，更在內地市場推出相關程式。平台引入人工智能（AI）分析數據，包括：航空和鐵路的比價以及計算該企出差開支等。而且支援設備之間的無縫對接，並提供24小時的旅行監控、實時信息更新，如果當地出現緊急情況，平台也會彈出通知，讓客戶即時獲取資訊。若客戶遇上任何問題，FCM更新設聊天機械人Sam，可即時進行對話，有需要也會轉接到旅行經理進行即時通信。

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擴中國市場業務　與內地供應商合作

FCM Travel中國區總經理謝贇（Calvin）也表示，FCM Travel將持續擴充中國市場業務，例如與內地供應商合作，包括：中航信（TravelSky）、Concur、匯聯易（Cloud Helios） 和嘉慧國際（AirPlus） 等，共同在FCM Platform上為客戶提供靈活的定制方案。

FCM Travel中國區總經理謝贇提到，中國國內商務旅行已逐步回復正常，因此該企也把握機會，聚焦發展中國市場。（受訪者提供圖片）

不過，要業務恢復到新冠疫情之前的水平並非易事。Saillet直言：「雖然客戶開始逐步重新計畫商務旅行的行程，但很可能僅恢復國內及短途國際行程，而重啓長途國際行程的可能性則較小。」但他預計，現時各國疫苗接種人數不斷增加，將提振商務旅行的重啓步伐。該企目標營業額可在今年年底達到新冠疫情前水平的50%，公司業務的盈利能力仍有望在2021年底恢復。

【疫市營商】酒店業前景向好？　新酒店陸續出現

記者：曾曉汶

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