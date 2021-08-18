【Tesla】Tesla自動駕駛事故頻生　美國政府就事件展開正式調查

▲ 美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）表示，將對近年來涉及Tesla自動駕駛輔助系統（Autopilot）的車禍事故展開正式調查。（法新社資料圖片）

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）表示，將對近年來涉及Tesla自動駕駛輔助系統（Autopilot）的車禍事故展開正式調查。

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本次調查涉及多達76萬5000輛Tesla電動車，幾乎包括自2014年式以來在美銷售的所有車輛，並涵蓋Model Y、X、S 與Model 3各系列車型。當局列出的數據顯示，相關意外事故造成總計17人受傷及1人死亡。

當局更表示，在2018年起已確認的11宗相關車禍中，Tesla的自動駕駛輔助系統或交通感知巡航控制系統（Traffic Aware Cruise Control）在某些情況下無法使用，例如偵測不到泊在路邊丶安裝了閃光燈等照明裝置和告示牌的緊急救護服務車輛。

當局指首宗個案發生在2018年頭，當時一輛Tesla電動車在卡爾弗城撞上了停在車道內、開了閃光燈的消防車，而當時車上的消防隊員正在附近處理另一宗車禍。

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責任編輯：李智美